Tupac Shakur es nominado a los premios Grammy

El rapero Tupac Shakur, que hace 30 años fue asesinado por aún causas desconocidas, participará en esta edición de los Grammy’s. La nominación llega tras el estreno de su serie documental de cinco capítulos 'Dear Mama', que toma el nombre de su single de 1995. El metraje se publicó en el 2022 en la plataforma de 'Hulu'.

Taylor Swift: "No me arrojen 'regalos' en el escenario" Leer más

Este documental estuvo a la cabeza de Allen Hughes, quien declaró que el material es una mirada íntima a la relación entre Tupac y su fallecida madre Afeni Shakur. En este se sumerge en las experiencias y los desafíos que moldearon a Tupac como persona y artista.

Aunque se informó por parte de la cadena 'FX', que el primer episodio se convirtió en el estreno más visto de una serie sin guion en la historia poco después de su lanzamiento. En la carrera por el galardón también estará David Bowie por 'Moonage Daydream' y Little Richard por 'IAm Everything', Lewis Capaldi por 'How I'm Feeling Now' y Kendrick Lamar por 'Live From Paris, the Big Steppers Tour'.

Barton Cowperthwaite, actor de Netflix, fue diagnosticado con cáncer cerebral Leer más

Hace poco se dio a conocer por parte del departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas, que Duane Keith Davis, apodado como "Keffe D", se le acuso como el presunto por ser el autor del crimen, aunque tiempo después se le declaró inocente. El cantante fue asesinado a tiros en el 'Strip' de Las Vegas en 1996 mientras viajaba en un BMW conducido por Marion 'Suge' Knight, la entonces propietaria del sello “Death Row Records” de Shakur.

Ultima fotografía de Tupac en Las Vegas, a su lado Duane Keith Davis internet

La academia mencionó que este premio a la mejor película musical es "para películas de conciertos/actuaciones o documentales musicales". La 66ª edición de los premios Grammy se levará acabo el 4 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!