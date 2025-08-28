Tul: la tela romántica que vuelve a ser tendencia en el 2025

Este tejido que pasó del ballet a la alta costura, hoy conquista las pasarelas, las alfombras rojas y looks diarios.

El tul se usa con frecuencia en estilos románticos y elegantes.

Ligero, etéreo y siempre llamativo, el tul ha pasado de los escenarios de ballet a las pasarelas y alfombras rojas más prestigiosas del mundo. Este tejido vaporoso, que nunca pierde su encanto, se reinventa cada temporada en vestidos de ensueño, faldas con volumen y detalles que elevan cualquier look.

Su magia está en la versatilidad: puede ser delicado y femenino, pero también imponente y teatral. Además, favorece especialmente a estilos románticos, dramáticos y elegantes, lo que lo convierte en la tela ideal para las fashionistas que buscan ser el centro de atención con un atuendo lleno de personalidad.

Eunice Rivadeneira optó por un vestido romántico en París

Eunice Rivadeneira, Miss Ecuador 2024, se deja envolver por la magia de París con un traje de tul en tonos pasteles: mezcla un rosa suave con detalles en verde menta que le dan un aire de total fantasía.

El tul, ligero y voluminoso, crea una silueta etérea que resalta todavía más con el escenario del río Sena como fondo.

Para complementar el look, luce accesorios discretos, para dejar la textura vaporosa del traje como centro de atención.

Mara Topic optó por la formalidad etérea

Mara Topic, Miss Universo Ecuador 2024, eligió un look en blanco con mangas y detalles de tul que le aportan un aire sofisticado, angelical y dan volumen a esa zona.

El maquillaje en tonos tierra y los accesorios dorados complementan perfectamente el conjunto, logrando un balance entre eleva el look para una ocasión formal sin dejar su lado fashionista.

Victoria Patiño luce un look elegante en terracota

La influencer Victoria Patiño optó por un vestido en tono terracota que combina lo atrevido y lo delicado. El diseño mezcla un corsé ajustado con una falda de tul transparente que fluye con movimiento y deja ver un mini vestido debajo. El color cálido resalta con el verde y fucsia de las flores del entorno, para crear un contraste natural que potencia el look.

Victoria complementa el outfit con un peinado sencillo, que permite que la textura del tul sea la estrella.

Oana Chelaru tuvo una celebración en rosa

La influencer Oana Chelaru celebró su cumpleaños con un look dulce y femenino: un vestido ajustado en rosa pastel, acompañado de mangas de tul transparente que añaden un toque coqueto y moderno. El contraste entre el corte ceñido y la ligereza del tul equilibra sensualidad y frescura. El maquillaje en tonos rosa y el cabello recogido refuerzan la estética romántica de todo el conjunto, mientras ella brilla como protagonista de su fiesta.

Tips de estilo

La consultora de imagen Andrea Astorga comparte sus claves para lucir el tul con acierto:

Al ser vaporoso, siempre añade volumen en la zona donde se coloque. Ubícalo en la zona que más deseas destacar.

Evítalo en outfits casuales o informales: no es tan cómodo ni práctico para el día a día.

En un look semiformal, se puede combinar con botas cowboy, estampados como polka dots o líneas horizontales e, incluso, con cuero para un aire más atrevido.

Para un estilo romántico, apuesta por una falda de tul en tonos beige o pasteles, con tacones en punta y un lazo delicado. Una blusa ceñida al cuerpo equilibra el volumen y resalta la feminidad del conjunto.

Complementa el outfit con accesorios delicados y minimalistas: aretes pequeños, collares finos o bolsos discretos que no opaquen el punto focal de la tela.

Para saber

En 2025, diseñadores como Giambattista Valli y Valentino siguen apostando por el tul en sus colecciones más recientes.

Viaje al pasado textil

El tul ha sido un tejido protagonista desde hace siglos, cuando se popularizó en los vestidos de ballet y en las cortes europeas por su ligereza y volumen.

La consultora de imagen Andrea Astorga explica que “el tul empezó en el siglo XVIII, pero fue en el XIX cuando entró con fuerza en la alta costura. En los años 40, Christian Dior lo utilizó en sus creaciones y llamó mucho la atención. Luego, en los 90, volvió a destacar en looks más vanguardistas”.

Ya al hablar de celebridades, en los años 50, estrellas como Audrey Hepburn y Grace Kelly lo convirtieron en sinónimo de elegancia con faldas de ensueño y vestidos de gala. Actualmente, el tul brilla de nuevo en escenarios y alfombras rojas de la mano de artistas que no temen arriesgarse con la moda.

Zendaya, Kylie Jenner, Kendall Jenner y Ariana Grande lo han lucido en vestidos voluminosos que parecen inspirados en un cuento de hadas. Rosalía, por su parte, lo integra en vestuarios extravagantes en los que mezcla la inspiración flamenca con el urbano, demostrando la versatilidad del tejido.

