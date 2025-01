'Transitar', una ruta fotográfica por Ecuador

“Transitar los caminos de un país de naturaleza tan prodigiosa ha sido mi razón de ser. Con mi cámara he buscado imágenes que capten ese palpitar que provoca la luz cuando se posa sobre una piedra, el agua, un fragmento de glaciar o en una pequeñísima planta casi insignificante por estar a la altura de mis pies”, explicó la fotógrafa Marcela García.

Durante cuatro décadas, la artista plasmó la naturaleza y los paisajes del país con su cámara, y fue guardando las imágenes en su extenso archivo. No tenía mayores intenciones de exhibirlas, al menos hasta el arribo de la pandemia, en 2020.

“Fue una época difícil, muy difícil. Estábamos rodeados de situaciones tan dolorosas y de noticias muy duras...Quise alejarme, y retomé un proyecto que tenía pendiente, que era la digitalización de mi archivo”, señaló.

Mientras llevaba a cabo el extenso proceso de zambullirse en sus recuerdos, apareció Diego Jaramillo, director de la galería Saladentro, de Cuenca, y juntos armaron una serie de sesiones por Zoom, en las que se proyectaban decenas de sus fotografías.

Este proyecto, titulado ‘Transitar’, contó con doce sesiones en las que García expuso sus imágenes en las que primaban el paisaje, el mundo vegetal, los nevados y volcanes, las olas, ríos y lagos, la vida rural, la vida animal, los mercados, las fiestas, los músicos, los pueblos y su arquitectura. Tras ello, ‘Transitar’ se convirtió en una propuesta digital y luego en un tomo físico que ya se encuentra disponible en las librerías del país.

”He pasado más de cuatro décadas persiguiendo la belleza de la naturaleza, inmersa en espacios de gran fuerza creativa que me han llevado a una comprensión intuitiva de la misma...La naturaleza me llevó a fotografiar el campo. ¿Cómo eludir de mi mirada este espacio tan entrañable del que me nutrí? Aprendí de ritos y costumbres, me enamoré de su estética y desbordo los encuadres de mis fotos con sus vibrantes colores. Queda la memoria visual de quienes hemos registrado con amor lo que vivimos”, comentó.

Los paisajes naturales, de ríos, volcanes y nevados acompañan la obra. Cortesía

Los paisajes del recuerdo

La obra está dividida en varios capítulos: El paisaje, Día de mercado, Volcanes y nevados, El Corpus, Olas, ríos y lagos y Arquitectura vernácula, donde esta recoge y agrupa los paisajes que guardaba.

Sin embargo, son imágenes que si bien son bellas, no carecen de nostalgia, pues retratan también un país que ya no existe.

”El Ecuador que empecé a fotografiar hace más de cuarenta años ya no existe. El progreso, o esa idea de progreso, ha permeado todo, incluso los sitios más inaccesibles”, asegura.

Así mismo, esta comenta que paisajes naturales como las glaciares que plasmó, han sido afectados y reducidos por el cambio climático.

La portada del libro, por ejemplo, es de un arenal, al oeste del volcán Chimborazo que conoció desde muy niña, y cuyo paisaje también ha ido cambiando.

Imágenes de fiestas de pueblo, y del día de mercado son algunas de las apuestas que García ha retratado durante cuatro décadas. Cortesía

”Todos los sitios que he fotografiado me impactaron de alguna manera”, añade. Y es que, además de los paisajes nacionales, García también ha fotografiado Brasil, Bolivia, Sicilia y la Patagonia argentina. Ahí descubrió, que los paisajes por si mismos tienen la capacidad de dejar sin palabras. “Muchas de mis imágenes muestran espacios vacíos, naturales, desnudos, donde no se necesita la presencia del hombre”, señala.

Y aunque el paso del tiempo haya llevado al cambio en los paisajes, lo que la artista tiene claro es que continuará detrás de su cámara mientras pueda continuar haciéndolo. “La fotografía ha sido mi forma de vivir”, indica.

¿Quién es Marcela García?

Nació en Riobamba. Inició su carrera como fotógrafa industrial y al poco tiempo comenzó a capturar los paisajes del país. Entre 1990 y 2006 fue la Directora General de Libri Mundi y del Centro Cultural Art Forum. Cuenta con varias exposiciones individuales, la última de ellas en 2019.

