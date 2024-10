Mácula, una muestra para ponerse en la mirada del otro

En 2015, la fotógrafa y periodista Paola Caicedo recibió una noticia dolorosa: su madre, Elena, había sido diagnosticada con degeneración macular en los dos ojos.

RELACIONADAS El arte de Omar Bereche Briones llega al Puerto Principal

Esto significaba que las máculas que funcionaban dentro de sus retinas, y que tienen la función de enfocar y registrar detalles habían empezado a fallar, y todo lo que Elena veía estaba cubierto por una mancha negra.

Una exposición visual enlaza el paso del medio ambiente y la ciencia Leer más

Si bien tenía la función de su visión periférica, la afectación, que ataca principalmente a los adultos mayores, había cambiado por completo su mirada.

”Nos decía que había una mancha negra cada vez que quería enfocar la mirada. No nos veía bien a nosotros, ni podía ver detalles. No entendíamos muy bien qué le pasaba, y ella tampoco lo tenía muy claro y tuve la necesidad de ponerme en sus zapatos y de experimentar y replicar lo que ella me contaba que veía”, cuenta la artista.

Para ello, utilizó primero un protector de lente, y luego otros efectos que parecían replicar la mirada que su madre tenía ahora de las letras, de las luces, del sol, de la oscuridad y de las cosas cotidianas.

”Fue un ejercicio de intentar ver como ella veía para entender su nueva realidad y para hacerle también las cosas más fáciles”, señala.

Estas imágenes son parte de la exposición Mácula, que se exhibe en Q Galería de la Universidad San Francisco de Quito, en la capital.

Te puede interesar: Ocho artistas de tres países participan en la muestra Canto Hilado

Caicedo documentó la condición de su mamá y tomó fotos desde su perspectiva, que hoy son parte de la exposición. Karina Defas

Seis mil imágenes, una historia

El tiempo pasó y desde aquel primer diagnóstico, Paola siguió fotografiando a su madre. Afirma, no obstante, que nunca tuvo la intención de convertir esas imágenes en una exposición.

”Realmente era un ejercicio muy íntimo. Mi motivación era entender a mi mamá. No le conté a nadie lo que estaba haciendo hasta muchos años después y cuando finalmente lo hice, tampoco pensé en exhibir”, recuerda.

Sin embargo, a inicios de este año, animada por la curadora y docente Ana María Garzón, Caicedo empezó a revisar en el banco de seis mil imágenes que tenía con el fin de armar un proyecto que hablara sobre su madre y sobre la realidad de quienes viven con degeneración macular.

Lee también: Arte y naturaleza son el eje de una muestra de José Cerda

”Cuando decidí hacer la muestra, ya no solo quería mostrar las fotos, sino hablar sobre este padecimiento, así que investigué muchísimo sobre los diferentes tipos de degeneración macular, sobre los tratamientos que hay, sobre la afectación al ojo. Ahí descubrí que 196 millones de personas en el mundo que tienen este tipo de pérdida de visión”, señala.

Varias de las imágenes cuentan con una mancha negra en medio, que trasladan al espectador a la mirada de la madre de la artista. Karina Defas

Frente a ello, la muestra no cuenta solo con las fotografías de la artista, sino también con audios de conversaciones que tiene con su madre sobre esta pérdida de visión, e incluso con la Rejilla de Amsler, un breve examen ocular en el que los visitantes pueden determinar si padecen o no de este mal.

“Quería que la muestra no se quedara solo ahí, en mostrar, sino que fuera un sitio para empezar un diálogo, para hablar de esta pérdida de visión, que es algo silencioso, que se oculta”, dice.

Ponerse en los zapatos del otro

Doble vía, una muestra donde lo formal y lo urbano se unen Leer más

Macula es la segunda exposición de corte intimista de la artista. El año pasado, la fotógrafa expuso Mi sangre, tu sangre en el bar galería Chinaski, en La Tejedora Distrito Creativo, en Cumbayá. Esta exposición narra en imágenes la experiencia que esta vivió cuando donó su riñón a su hermano mayor.

La muestra ofrecía una selección de lo que pasó antes, durante y después de la donación del riñón de la fotógrafa a su hermano.

Para Caicedo, la fotografía documental se fusiona con la creación para romper las representaciones literales de la realidad y así contar historias íntimas que se vinculan con experiencias más universales.

En la muestra, los visitantes pueden escuchar conversaciones entre la artista y su madre, donde la mujer habla sobre su mirada. Cortesía

Y en Mácula, sin duda, esa conexión con el público se ha sentido.

“Es interesante porque he tenido amigos que han salido llorando de aquí, no porque sus padres tengan degeneración macular, sino porque tienen otras cosas. Finalmente, cuando te enfrentas con esta exposición también te enfrentas con otra cosa: la realidad que vivimos las personas de mi generación o la gente un poco mayor, de ver como va cambiando la relación con tus padres conforme ellos envejecen y pasas a cuidarlos”, indica.

Los audios con la voz de Elena, musicalizados por Franco Aguirre, contribuyen con esta noción y evocan en el público a la relación con su propia familia y su propia historia.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!