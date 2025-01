Tom Holland producirá y protagonizará la adaptación de 'The Partner'

Tom Holland producirá y protagonizará la adaptación de la novela The Partner, escrita por John Grisham en 1997. El guion estará a cargo de Graham Moore, ganador del Óscar, conocido por su trabajo en Descifrando Enigma (2014. Óscar: Mejor guión adaptado). Sin embargo, aún no se ha confirmado quién dirigirá el filme.

En esta producción de Universal Pictures, Holland interpretará a Patrick Lanigan, un abogado que roba 90 millones de dólares a su cliente, finge su muerte y abandona a su esposa, a su hija recién nacida y su antigua vida, cargando con un oscuro secreto.

Esta no es la primera novela de John Grisham que llega al cine. Entre las adaptaciones más conocidas están La tapadera (con Tom Cruise), El informe Pelícano (con Denzel Washington y Julia Roberts) y El poder de la justicia (con Matt Damon).

La producción de The Partner marca un hito para Billy17, la productora recién fundada por Tom Holland, su hermano Harry y Will South, que se unirá a Rideback para llevar a cabo este proyecto. Cabe destacar que la novela ya había sido adquirida previamente por New Regency para el director John Lee Hancock y, posteriormente, los derechos pasaron a Rideback, que ahora colabora con Universal Pictures.

Este tipo de historias ha consolidado a Grisham como uno de los autores más adaptados en Hollywood, y con la participación de Holland, se espera que esta película mantenga la esencia de la novela mientras apela a una nueva generación de espectadores.

Otros proyectos de Tom Holland

The Partner no es el único proyecto que realizará el artista durante este año. En el verano de este año, el actor iniciará las grabaciones de Spider-Man 4, una de las películas más esperadas por los fanáticos, donde se espera ver a un Peter Parker más maduro y físicamente imponente. Su estreno esta pensado para el 24 de julio del 2026.

Además, en el mismo año, Holland protagonizará La Odisea, una adaptación de la obra clásica de Homero dirigida por Christopher Nolan, donde compartirá pantalla con grandes nombres como Zendaya, Anne Hathaway y Robert Pattinson.

