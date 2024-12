Tom Holland y su hermano Harry lanzan su nueva productora con un nombre curioso

El reconocido actor británico Tom Holland, conocido mundialmente por su interpretación de Spider-Man, ha decidido ampliar su carrera en la industria cinematográfica. A sus 28 años, Holland ha dado el gran paso de formar su propia productora, Billy17, en colaboración con su hermano Harry Holland y el productor Will South.

Esta nueva etapa promete grandes producciones que ya están en camino, con Holland consolidando su asociación con Sony Pictures, una alianza que ha marcado casi una década de éxitos para el actor.

¿Por qué Billy17? El significado detrás del nombre



Aunque el nombre de la productora, Billy17, podría parecer curioso, refleja un toque personal y familiar, aunque los detalles sobre su origen exacto no se han revelado del todo.

Lo que queda claro es que este emprendimiento simboliza un nuevo capítulo tanto para Tom como para Harry, quienes buscan no solo protagonizar, sino también producir historias cautivadoras para la gran pantalla.

Los primeros proyectos: una apuesta por la originalidad



El debut de Billy17 como productora llega con el desarrollo de Burnt, un proyecto original escrito por el aclamado guionista Rodney Rothman, conocido por su trabajo en Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Este ambicioso filme no solo marcará el inicio de la productora, sino que también contará con Tom Holland como protagonista. Según declaraciones del actor, esta idea ha estado en desarrollo durante años, lo que eleva las expectativas en torno a su estreno.

Además, la productora ya tiene en marcha otros proyectos. Entre ellos, destaca la adaptación de la novela The Rosie Project para Sony's TriStar Pictures, así como The Winner, otro libro que será llevado a la pantalla y que también contará con Holland en el papel principal.

Tom Holland: un vínculo sólido con Sony Pictures



Holland, quien ha trabajado con Sony Pictures desde su debut como Spider-Man, destacó su entusiasmo por mantener esta relación mientras emprende esta nueva faceta como productor. "Sony ha sido mi hogar durante casi una década, por lo que son el socio perfecto para este nuevo proyecto", declaró el actor.

Holland expresó su deseo de crear películas memorables que combinen entretenimiento y profundidad, una meta que busca lograr con el equipo de Billy17.

El futuro de Tom Holland en la pantalla grande



Además de sus labores como productor, Holland tiene un futuro prometedor como actor. El próximo estreno de Spider-Man 4 ya tiene fecha: julio de 2026. Este filme será dirigido por Destin Daniel Cretton, conocido por su trabajo en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Entre otros proyectos destacados, Tom también será parte del próximo largometraje de Christopher Nolan, que comenzará su rodaje a principios de 2025 y contará con un elenco de lujo, incluyendo a Anne Hathaway, Matt Damon, Zendaya, Charlize Theron y Lupita Nyong'o.

