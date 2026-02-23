Todo lo que debes saber del Festival de Viña del Mar 2026: horarios, artistas y más

Fechas, horarios, artistas confirmados y transmisión: guía completa para seguir el Festival de Viña del Mar 2026 en vivo

El Festival de la Canción de Viña del Mar 2026 tiene lugar en la Quinta Vergara.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar vuelve con su edición número 65, uno de los espectáculos musicales más importantes de habla hispana. Durante seis noches, el famoso “Monstruo” de la Quinta Vergara evaluará a artistas internacionales, humoristas y competidores musicales.

¿Cuándo es Viña 2026?

Se realizará del domingo 22 al viernes 27 de febrero de 2026 en la Quinta Vergara, en la ciudad de Viña del Mar.

Horarios oficiales de Viña del Mar

El espectáculo del Festival de Viña del Mar 2026 inicia en Chile entre las 21:15 y 21:30, por lo que en Ecuador podrá verse aproximadamente desde las 19:15 o 19:30. El primer artista de cada noche aparece alrededor de las 20:00, mientras que el bloque del humor comienza cerca de las 21:30 y se extiende hasta las 22:30. Finalmente, el artista de cierre suele subir al escenario alrededor de las 22:45, y el show termina aproximadamente a la medianoche en horario ecuatoriano.

Parrilla completa de artistas por día

Estos son los artistas anunciados por la organización oficial del Festival para los días activos de show en la Quinta Vergara:

Domingo 22

Gloria Estefan

Humor: Stefan Kramer

Matteo Bocelli

Lunes 23

Pet Shop Boys

Humor: Rodrigo Villegas

Bomba Estéreo

Martes 24

Jesse & Joy

Humor: Esteban Düch

NMIXX

Miércoles 25

Juanes

Humor: Asskha Sumathra

Ke Personajes

Jueves 26

Mon Laferte

Humor: Piare con “P”

Yandel (show sinfónico)

Viernes 27

Paulo Londra

Humor: Pastor Rocha

Pablo Chill-E

Milo J

¿Dónde ver el Festival de Viña del Mar 2026 en Ecuador?

El Festival de Viña del Mar 2026 podrá seguirse desde Ecuador a través de la señal internacional del canal chileno Mega y también por streaming en la plataforma Disney+ para Latinoamérica. Las seis noches se transmitirán en vivo y, posteriormente, los espectáculos quedarán disponibles por tiempo limitado dentro del catálogo digital.

Qué incluye el festival

El evento mantiene su formato tradicional: cada noche combina presentaciones de artistas internacionales, un bloque de humor y las competencias internacional y folclórica, en las que participan representantes de distintos países. Los ganadores son elegidos por jurado y público y reciben los premios más emblemáticos del certamen: la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro.

