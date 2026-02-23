Brenda debutó en Viña del Mar 2026: ¿Cómo le fue?

La cantante ecuatoriana Brenda se presentó la noche de este domingo 22 de febrero en la competencia folclórica de Viña del Mar 2026. Ella fue la tercera en salir al escenario, alrededor de las 01:00 (hora de Ecuador) y cantó su canción Capullito.

La artista nacional hizo un gran puesta escena y se mostró segura en el escenario chileno. A pesar de eso fue la que menor puntuación sacó de los tres concursantes de la noche. Brenda obtuvo un 5.9 (sobre 7), valor que se sacó de la votación de los jueces y el público a través de internet.

El dueto argentino Campedrinos sacó 6.3 siendo el de mayor puntaje gracias a su canción La Zamba. En segundo puesto quedó la española María Peláe con 6.1, ella se presentó con 'Que vengan a por mí'. Tras la revelación de los puntajes, el público de la Quinta Vergara se quejó de la calificación de la ecuatoriana, mostrando su respaldo y demostrando que fue la que más les gustó.

Hay que aclarar que esta fue la primera presentación dentro de la competencia. Los tres representantes volverán a salir al escenario el próximo martes 24 de febrero en la segunda ronda. Por lo que ah´í Brenda podría remontar el marcador.

Presentación completa de Brenda en Viña del Mar 2026

Más detalles sobre Brenda y su canción Capullito

Brenda es una cantautora ecuatoriana de 29 años que nació en Guayaquil, de donde también es su mamá, pero su padre es de Otavalo. Porque desde ahí viene la mezcla de Costa y Sierra que también trata de mostrar en su tema Capullito. Esta canción es un sanjuanito con cadencia de bomba andina incluido en su EP En la tierra.

