Cantante, compositor, productor musical, con seis producciones discográficas, imagen de marcas de gaseosas y de productos tecnológicos. Es Andrés Tinto, el colombiano radicado en Los Ángeles, Estados Unidos, quien es conocido en la industria como Tinto. A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Karol G y compartido escenarios con otros grandes como Maluma y J. Balvin.

A propósito de su nueva canción, Esta noche, EXPRESIONES contactó al intérprete de otros éxitos como Trae la botella, Es que tú me vas y Te sigo esperando, para saber cómo piensa, siente y vive el hombre detrás del artista a través de un test personal.

Sé que tiene una manía que no puede dejar.

Sí, soy de los que escucho la misma canción muchas veces

¿Cuál es el sonido que más le agrada y el que menos le gusta?

Shakira también se va contra su suegra en su nueva canción Leer más

Disfruto los sonidos que emiten todos los instrumentos. Escucho una canción y me concentro en cada instrumento. El que no me gusta es el del llanto. No me gusta escuchar a alguien llorar por algún suceso desafortunado.

Como buen pasajero de este tren llamado vida, ¿qué tal va ese viaje?

Mágico. Es una carrera de subidas y bajadas pero cada proceso me lo he gozado al máximo.

Si no fuera cantante, ¿qué sería ahora?

Estudié Derecho, pero no me imagino sin la música en mi vida.

¿Una lección para compartir?

Siento que aunque la vida es hermosa, está cargada también de muchos aprendizajes así que estoy más que firme para aprender de cada uno de ellos y, como siempre, afrontarlo. Busco siempre el lado bueno de cada una de esas lecciones que la vida nos da a todos.

¿Algo para decir de Esta noche?

Como todas las canciones que he escrito, es parte importante de mi vida. Me recuerda mi tierra natal, la música colombiana y, como muchas melodías, intento combinar mis raíces con las del mundo. Lo que pocos saben es que también la produje.

Tinto, natural de Manizales, radica hace varios años en California. Cortesía

¿Qué extraña en este instante?

Me encantaría un abrazo de mi madrecita, ella está en mi tierra, Manizales. Hablo con ella todos los días pero me agradaría un abrazo de ella, pues me encuentro viviendo actualmente en Los Ángeles, California.

¿La última vez que metió la pata?

Todos los días estamos en un aprendizaje. Es decir, por alguna razón siempre metemos la pata, pero eso también nos hace ser mejores personas.

¿Conflictos o soluciones?

Los conflictos siempre son parte de lo cotidiano. Muchas veces sacar adelante mis sueños ha generado conflicto con personas que tal vez no están de acuerdo o no entienden trabajo diario. Por ello, quieren quitarte o desenfocarte ese sueño.

Bad Bunny, pese a todo, será una de las estrellas de Coachella Leer más

¿Su vida sería apropiada para verla en una telenovela, en una miniserie o en una película?

Mi vida es una película total desde que nací y espero algún día llevarla al cine, una historia llena de música, amores y desamores.

¿Una dupla pendiente?

Cada artista tiene un sello, un toque, una magia, así que en el camino de la vida cada canción va mostrando qué artista complementa este lindo proceso y cada artista que comparto me deja algo bueno en el corazón

¿Qué le dice Ecuador?

Hace mucho tiempo visité ese país hermoso que me abre las puertas y del cual me siento profundamente agradecido con su gente linda.

¿En qué materias saca rojo en la libreta?

Tengo la habilidad de aprender fácil todo aquello que me propongo, así que lo que no haría es lo que, por más que ensaye, practique, le busque, definitivamente no pueda. Pero me encanta hacer de todo y aprender de todo.

Tinto ha colaborado con primeras figuras del reguetón como Karol G. Christian Agudelo

¿Con quién se tomaría un aguardientico en un escenario ideal escuchando su música, si no es la suya, de quién sería?

Me tomaría un aguardientico con Ed Sheeran. Es un artista muy completo. Creo que cantaríamos toda la noche y nos tomaríamos más de una botella, aprendería mucho de él.

¿Un viaje astral?

Creo en un Dios supremo que nos da la fuerza, la vida y las ganas de ganar la batalla. Por eso, un viaje astral no creo.

¿Su hijo aplaude lo que hace?

Mi niño tiene 3 añitos, pero desde muy pequeñito se ha sentido atraído por la música. Le encanta la guitarra, el piano. En mi estudio tengo varios instrumentos y siempre entra derecho a buscar el piano. Intenta tocarlo y sonríe al verme cantar.

Patricio Alarcón: "Yunda es el futuro Paco Moncayo" Leer más

¿Qué piensa del éxito de la música latina en el mundo?

Se ha convertido en un referente hermosísimo a nivel mundial. Nuestras raíces tocan las fibras de las personas de todo el planeta. Los ritmos, las melodías, las voces y la mezcla de todo esto, hace que todo el planeta cante en español, me siento muy orgulloso de todo esto y de ser parte de este movimiento.

¿Con qué artista repetiría la experiencia de cantar otra vez?

Todos los artistas con los que he trabajado me han dejado un gran mensaje y gran aprendizaje, así que con todos.

¿La última vez que lloró por qué fue o por quién?

Soy una persona muy sensible, me afecta fácilmente una emoción cotidiana, puedo llorar de alegría o también de tristeza.

Una frase que resuma su vida

Caminante no hay camino, se hace camino al andar, es la frase de una canción que me encanta.

J.R. Moehringer: La pluma que está detrás del libro de Harry de Inglaterra Leer más

¿En qué es como David y cuándo es Goliat?

Siento que soy muy apasionado en todo lo que hago. Así sea muy difícil de lograrlo, lucho y lucho hasta conseguirlo. Tal vez una de mis debilidades es que, por ser tan apasionado, soy extremadamente perfeccionista.

¿Cuando no canta, qué le encanta?

Disfruto mucho estar en familia ir a un parque, estar en la playa, cocinar, conocer nuevos lugares, visitar nuevas partes. Igual, donde voy, escribo canciones.