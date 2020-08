Tini Stoessel: "Mi corazón está bien"

En 2012 Martina Stoessel consiguió la fama mundial. Tenía 14 años y su nombre se volvió popular gracias a la máquina de talentos y producción televisiva como lo es Disney. Ella y su familia -sus padres son sus administradores- han sabido aprovechar este carrito en la montaña rusa de la fama, el cual ha ido muy rápido y sin detenerse, hasta que llegó marzo. Y este freno no es estático, solo va a velocidades más bajas. Lo que empuja a Tini, su nombre artístico, es la música y los millones de fans que hay detrás. Un fenómeno musical que llena estadios en Europa y Asia con música cantada en español.

Antes de que empiece la cuarentena, la chica más fresa del reguetón, un género con el que coquetea saltándose un sencillo, estaba en Italia, Alemania, Suiza, Francia y Países Bajos. Era el último tramo de su larga gira Quiero volver, que empezó a finales del 2018.

Llenando estadios llegó el coronavirus, haciéndola regresar desde Madrid a Buenos Aires, ciudad donde ahora se reencontró con ella. Darse la oportunidad de sentir un duelo amoroso y la cercanía de tener a la familia ha sido el aprendizaje más importante para la intérprete de Ella dice.

“Mi corazón está bien”

¿Qué le ha dejado todo este tiempo en casa?

Todo lo que ha pasado estos días vino a enseñarnos un montón. Creo que todos nos hemos encontrado con sentimientos distintos. Pasaron tantas cosas alrededor del mundo que quizá en el día a día nos importaba, pero estando en cuarentena nos afectaba más. Me pasó tanto que me puse a pensar que en toda mi vida, desde que tengo trece años, cuando empecé con las grabaciones de Violetta hasta el día de hoy, nunca había frenado. Esto viene de la mano del ritmo profesional pero también de lo personal. Hay un montón de cosas íntimas con las que me encontré. Fue una bendición haber pasado todo esto junto a mi familia. Ellos estuvieron para bancarme y escucharme.

¿Algo en particular que agradezca?

Estuve a muy poco de quedarme en Madrid, podría no haber tenido quizá una buena relación con mi familia y estar sola, son situaciones que agradezco que no me pasaron. Me pasaron tantas cosas en lo personal, que esta cuarentena me ayudó a reforzar estos sentimientos que todavía sigo entendiendo. Cuando estás tan activa, no sentarte a pensar un segundo pasa mucho, que pasa el tiempo y explotas, pero esto me hizo atesorar momentos que habían pasado tan rápido que no había llegado a entender eso en mi vida.

¿Qué encontró de usted en estos días?

Ver los sentimientos y cosas que de repente no me daba el tiempo de vivirlo. Y era porque tenía que salir a un show, ir a otro lado. Este tiempo le hizo bien a mi corazón. Me reconecté con mis viejos un montón más, con mi hermano. Yo creo que estoy bien porque estoy en casa y en el contexto estamos bien pero extrañamos, y ojalá de a poquito volvamos a la normalidad.

Una probadita de trap

Ella dice es su actual sencillo. El 2020 es un año en el que puede pasar de todo. Y una de las princesas del pop latino ahora abraza el trap argentino con una de sus exponentes más notables. La colaboración con Khea ha sido un éxito. Con más de 23 millones de reproducciones en un par de semanas, ya es una de las canciones más fuertes para este verano.

“Es zarpado lo que está pasando. Se volvió para todos. Es muy loco ese mundo del trap y el under que acá comenzó a crecer y crecer y que, gracias a ellos y su movida, yo me encariñé demasiado con ese género musical. Por eso mismo pasó lo de Khea. Me dije ‘qué cool sería poder compartir música con ellos’. Que sean colaboraciones entre argentinos me genera mucha felicidad y orgullo. La verdad que me genera mucha felicidad lo que sucede con mis colegas”, explica la artista de 23 años.

Las preguntas de los fans

En Twitter EXPRESIONES solicitó a los fanáticos que hicieran preguntas para su artista favorita. Por factor de tiempo, en el vídeo que acompaña a esta nota no se hace referencia a estos usuarios, pero Tini respondió para ustedes.

¿Qué tipo de canciones sacan su lado más latino? Por @manitoquebrada

Todo lo urbano. También rodearme de artistas de otros países, colombianos, venezolanos… Eso me generó el contacto directo de donde vive el otro. Te abre la cabeza. Uno aprende muchísimo y rompe fronteras. Todo lo latino nos conecta. Daddy Yankee es el artista que más me pone a bailar.

El videoclip de 'Ella dice' se grabó en casa de ambos artistas. Guido Adler// Universal Music Ecuador

¿Qué es lo que más le gusta de cantar en vivo? ¿Cómo reciben los fans europeos que sea en español? Por @exiletini

Lo que más me gusta es que hay una conexión directa y sucedió todo a partir de Violetta. Hay algo más entre nosotros. Ahora en estar haciendo música urbana, y las baladas que me fascinan, estuve de poquito de gira por allá y quería saber qué sucedería. En redes sociales puede ser una cosa, pero en vivo sería distinto. No puedes entender lo que fue. Cantaban igual que cualquier show que pasaría en Latinoamérica.

¿Hay fecha o novedades para la película que hizo con Jackie Chang? Por @cruelstoessel

Me encantaría decirte. Pero a veces pasa que en el cine se tarda mucho. Y no sé. Me habían dicho que era el año pasado, pero ahora con todo lo que sucedió creo que atrasó todo. No lo sé, pero me encantaría que salga dentro de poco. Fue una experiencia muy loca.

Así escogió

¿Canciones directas o indirectas? Directas.

¿Eres fresa o de calle? ¡Uuuu! No, no. Está bueno tener de ambos.

¿Un Óscar o un Grammy? ¡Chavo! Qué heavy. Un Grammy. Hoy me centro en la música.

¿Aman mejor los europeos o los latinos? No voy a contestar esa pregunta nunca (risas). Los dos por igual.

¿Netflix o Spotify? Spotify.

Mira la conversación completa aquí: