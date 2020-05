Yatra y Tini anuncian su separación

"Cuando el río suena es porque piedras trae", es el popular dicho que hoy se hace realidad en la vida de los cantantes Sebastián Yatra y Tini Stoessel. La prensa argentina había difundido que los enamorados habían tenido un distanciamiento en su romance, pero luego de dos meses de negarlo llegó la confirmación. Ha sido la propia Tini Stoessel que lo anunción en su cuenta de Twitter.

En la imagen escribió: "Sebastián y yo decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como se las imagina..."

No hay más palabras por parte de la artista argentina, y su ahora exnovio no ha dado ninguna pista en sus redes sociales.

La última públicación de Yatra en redes sociales dice "yo perreo sola", haciendo referencia a la canción de Bad Bunny. ¿Podría ser una indirecta?.

Tini y Residente se hacen amigos por la campaña #QuédateEnCasa Leer más

En el mes de abril se difundió que la pareja ya no tenía ninguna cercanía debido a su poca actividad en redes sociales. Tini explicó que no se habían visto desde el mes de marzo cuando ambos regresaron a sus respectivos países luego de estar en España. La cuarentena no permitió que se reencuentren.

La relación se dio a conocer de manera formal en junio del 2019. Han grabado dos temas juntos, además de participaciones especiales en sus conciertos. Sebastián y Tini tenían planes para la grabación de una serie de Disney Channel, ambos como pareja protagonista.

Tras su ruptura posiblemente su canción a dueto Oye tendrá más sentido. "Todo es cuestión de tiempo, ahora estoy bien. Ya no me quedan ganas de dejar mi besos en tu piel. Quererte fue mi error y ahora lo sé", dice en su primera estrofa.

La canción se publicó en octubre pasado y atina con el término de un noviazgo a distancia. "Te fuiste y no me pude despedir, Te dije lo que estaba por decirte ya no vuelvas más. Entiendo que ahora estás mejor sin mí", canta Tini casi susurrando en los últimos minutos.