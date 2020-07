Yatra y Tini: ¿continúan las indirectas?

El romance entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel fue uno de los más comentandos durante el año que duró. Eran inseparables y con tres colaboraciones y participaciones especiales en sus conciertos, habían logrado llevar carreras paralelas. La música siempre estuvo presente. Por eso sus fanáticos están pendientes de sus lanzamientos, ya que han brindado pocos detalles de su ruptura y en sus canciones parecen sacar a flote sus sentimientos.

La cantante argentina fue la primera en publicar 'Ella dice', una canción urbana junto al rapero Khea. "Yo sé que tú andas suelta desde los veintidós. Dejaste a ese bobo porque no te cuidó, no te valoró, él nunca te vio" dice en la segunda estrofa de su canción. Esto mantuvo pendientes a los fanáticos para saber si el tema de Sebastián junto a Danna Paola también tenía una indirecta escondida.

Y parece que no se han equivocado. Aunque se ha desmentido un romance entre Yatra y Danna Paola, artista mexicana con la que lanzó 'No bailes sola', se rumora que ella era el interés romántico de Sebastián. Él canta lo siguiente "Siento mil cosas en la piel, yo sé que nunca he sido infiel", como defendiéndose de los rumores durante los días de mayo en los que enviaron el comunicado con el fin de su noviazgo.

El video oficial de 'No bailes sola' saldrá mañana en YouTube, mientras Danna Paola y Sebastián hacen entrevistas a medios internacionales. Tini, por su parte, ha abierto su corazón para la prensa de su país donde ha comentado por primera vez como se siente meses después de estar soltera. "Siempre se puede sentir algo por esa persona luego de terminar, pero es diferente", expresó al programa 'La peña de Morfi'. También reveló que viene una nueva colaboración con un artista que ha sido su inspiración desde la infancia. Sus fanáticos apuestan a que puede ser Alejandro Sanz.