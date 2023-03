Imagen promocional de The Last of Us.

La serie de HBO, The Last of Us, basada en el videojuego del mismo nombre, ha cautivado a miles de espectadores con su trama emocionante y sus impresionantes efectos especiales. El último capítulo de la primera temporada se estrenará en Ecuador el próximo domingo 5 de marzo de 2023 a las 20:00 horas.

HBO ha anunciado que el estreno de este episodio coincidirá con la noche de los Oscar, que será presentada por el famoso presentador de televisión Jimmy Kimmel, comenzará a las 19:00 horas en Los Ángeles (EE.UU.), mientras que el último episodio de la primera temporada de The Last of Us se emitirá una hora después.

Los fanáticos de la serie tendrán que elegir entre la ceremonia de los premios más importantes del cine o el emocionante final de temporada de la adaptación del popular videojuego. Pero hay una buena noticia: el episodio final de la temporada acabará antes de la entrega del premio a la mejor película, por lo que los espectadores no tendrán que perderse ninguna de las dos emisiones.

The Last of Us ha cosechado grandes críticas y el aplauso de los fans desde su estreno, y su final de temporada promete ser emocionante y lleno de sorpresas.

SEGUNDA TEMPORADA CONFIRMADA

Si bien la primera temporada de la aclamada serie de HBO se encuentra a punto de concluir, los planes para la segunda temporada ya están en marcha. Y según el actor Pedro Pascal, quien interpreta al personaje principal Joel, la producción podría comenzar más pronto de lo que pensamos.

En una entrevista con Steve Weintraub, editor en jefe del medio de entretenimiento Collider, Pascal mencionó que existe la posibilidad de que el rodaje de la segunda temporada arranque en 2023, es decir, este mismo año.

Aunque no se sabe mucho sobre el argumento de la segunda temporada, se espera que siga el hilo narrativo de The Last of Us Parte 2, el videojuego en el que se basa la serie.