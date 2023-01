Fotograma cedido por HBO donde aparece el actor Pedro Pascal como Joel Miller y la actriz Anna Torv como Theresa Servopoulos, durante una escena de la serie de HBO Max "The Last of Us".

El domingo 15 de enero de 2023 se estrenó la serie de televisión The Last of Us basada en el popular videojuego del mismo nombre. La serie ha sido muy esperada por los fans del juego, y no decepcionó en su estreno.

La trama de la serie sigue a Joel y Ellie, dos sobrevivientes en un mundo postapocalíptico plagado de una enfermedad que convierte a la mayoría de la población en monstruosos seres. A medida de que viajan juntos, se enfrentan a desafíos y peligros en su camino hacia un refugio seguro.

La serie cuenta con un elenco impresionante, con actores como Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie, quienes hacen un trabajo impresionante en sus papeles. La serie también cuenta con una gran fotografía y efectos visuales de alta calidad, que hacen que el mundo postapocalíptico sea aún más creíble.

Con una trama intrigante y personajes complejos, esta serie es una de las mejores en su género. Sin duda, es una serie que vale la pena ver por HBO Max.

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA?

La serie de televisión The Last of Us ha recibido críticas generalmente positivas por parte de la prensa especializada. Los críticos han elogiado la fidelidad de la adaptación al juego original y la calidad del reparto, en particular el desempeño de Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Se ha destacado la forma en que la serie amplía el mundo del juego original, proporcionando más detalles sobre la historia y los personajes. La dirección de cine y la fotografía también han sido elogiadas por su capacidad para transmitir la atmósfera oscura y tensa del juego.

También están los críticos que han señalado que la serie se toma su tiempo para desarrollar la historia, lo que puede resultar en un ritmo lento en algunas partes. También se ha mencionado que algunas de las escenas de acción son menos impactantes en comparación con el juego.

En general, The Last of Us ha sido bien recibida por los críticos, y se espera que sea un éxito entre los fanáticos del juego original y los espectadores nuevos que no hayan jugado el juego.