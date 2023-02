The Last of US

El mundo ya ha pasado por pandemias y. aunque por suerte la que mencionamos a continuación es ficción, parece muy real. Se trata del contagio masivo por hongos a más del 40 % de la población humana a nivel mundial. La cual ha terminado por convertir a las grandes ciudades en lugares deshabitados y llenos de zombies. Son los infectados que, por la contaminación del hongo, ahora son caníbales. Los que han sobrevivido viven en recintos amurallados recordando lo que el planeta fue.

Esta es, a breves rasgos, la premisa The last of us que, en el guion, ocurre en nuestros tiempos. Todo empieza en el 2003, pero veinte años después, la raza humana ha aprendido a sobrevivir con esta amenaza entre ellos.

La historia nace como un videojuego en el año 2013y conquistó a miles de personas en el mundo casi al instante. Ha vendido más de 4 millones de copias.

El magnífico título de la empresa de videojuegos Naughty Dog llevaba años intentando ser presentada en la televisión. Y, tras la espera, está ‘infectando’ a más gente con cada emisión por HBO Max.

Para los críticos, la serie y el videojuego tienen una fiel sintonía por lo que los fanáticos más apegados a la trama no están pasando por sorpresas que los hagan desistir de continuar con la serie. Neil Druckmann, responsable de la franquicia, ha dicho que varios episodios se desviarán de la historia original del juego, pero esto es entendible. Son dos plataformas distintas y deben ampliarse varias subtramas.

Hasta el momento se han presentado cuatro episodios, que la están convirtiendo en la serie estandarte de la plataforma de streaming, muy por encima de Euphoria. En sus primeras 24 horas de transmisión, el primer capítulo fue visto por más de 7,5 millones de espectadores. A ellos se suman un millón cada fin de semana. Hoy se estrena el quinto episodio (su fecha inicial era el domingo 12, pero se movió por el Super Bowl). De seguro el hashtag #TheLastOfUs se tomará Twitter como primera conversación.

Los infectados

¿Qué pasa con los humanos que fueron infectados?Pues su cuerpo pasa por etapas en las que su humanidad queda atrás en cada una de ellas. La infección se da por hongos, tal como ocurre en la naturaleza con algunos animales. Por si no lo sabía, algunas especies pueden infectar diversos huéspedes animales y controlarlos, como es el caso de una clase de hormiga que es gobernada por el hongo Cordyceps. En la serie esto muta. Las esporas asesinas evolucionan hasta ser capaces de sobrevivir en ecosistemas cálidos por, digamos, un cambio climático, pueden penetrar los cerebros y tomar el control de, no millones, sino miles de millones de nosotros.

Infectados. Cortesía

La primera etapa de los infectados se llaman Corredores. Tienen velocidad y energía intensa. Atacan en hordas en búsqueda de humanos sanos.

En la segunda, los acechadores son personas infectadas entre dos semanas y un año. El hongo les ha otorgado una mayor fuerza, lo que los convierte en enemigos temibles en el combate cuerpo a cuerpo.

La tercera es chasqueador. Tienen más de un año infectados y esto ha permitido que el hongo se propague por todo su cuerpo, cegándolos y obligándolos a utilizar la ecolocalización.

La cuarta son los gordinflones. Sus cuerpos han estado infectados durante varios años. El hongo los ha llevado a volverse lentos y ciegos, pero increíblemente fuertes y resistentes con el crecimiento del hongo sirviendo como blindaje. Aún falta por verse cuántas de estas etapas nos muestran en esta temporada.

Ellos opinan

“Ninguna adaptación de videojuego ha sabido balancear tan bien el tomar lo realmente esencial de la fuente original y añadirle las cuotas exactas de novedad. Lo que ha mostrado la serie de HBO Max con personajes como Tess y Bill y -mucho ojo con lo que se viene con Henry- asienta el camino para una historia que nos tendrá expectantes por varios años”.

Melvin ArcePeriodista especializada en entretenimiento.

Lo he jugado tres veces y es espectacular, es uno de mis juegos favoritos y la serie está increíble. Muy fiel al juego, con algunos cambios que agregan un toque único. Lo primera vez que lo jugué fue en Playstation 3. En 2020 jugué la parte 2. Es uno de los videojuegos más espectaculares que me he jugado”.

Álex Santa, Fanático

“The last of us es un excelente producto audiovisual. En el videojuego tenemos el control de Joel, pero en la serie podemos adentrarnos en las historias de personas que fueron poco tocadas en la trama para consolas. Estoy muy contento, porque adaptan muy bien la acción y el espíritu de la historia”.

Christian Armijos, Fanático

Pedro Pascal HBO Max

- El actor chileno Pedro Pascal es el protagonista. Interpreta a Joel. Es un sobreviviente gracias a sus habilidades para contrabandear y tener contacto con el grupo de resistencia llamado Las Luciérnagas.

Bella Ramsey HBo max



- Bella Ramsey interpreta a Ellie en The last of us, una adolescente que oculta un secreto muy importante para salvar a la humanidad.