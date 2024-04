Thalía aclara la pelea con Becky G

Ya nada es oculto para los usuarios de TikTok, quienes con celular en mano pueden ser testigos de todo lo que pasa en tiempo real. Y así es como llegó a hacerse popular un vídeo en el que se ve a Thalía y Becky G conversar en el escenario de los premios Latin American Music Award.

De este clip surgen una serie de comentarios y suposiciones que tuvieron que salir a aclarar sus protagonistas. Junto a Thalía y Becky G también estaban Carlos Ponce y Alejandra Espinoza. Las cuatro celebridades fueron los presentadores de la gala de premiación, y en un corte conversaron seriamente.

Para el público presente su lenguaje corporal hablaba de algún tipo de inconveniente entre ellos. Mientras que en redes sociales hasta leyeron los labios de la cantante Becky G para saber qué ocurría.

La pelea entre Becky G y Thalía

Entre las cantantes Thalía y Becky G hay amistad desde que colaboraron en el tema Como tú no hay dos del 2014, por eso se sabe que entre ellas hay confianza. Sin embargo los usuarios de TikTok creían que ella estaba defendiendo a Alejandra Espinoza de Thalía, puesto que esta supuestamente le pedía que se cambie de vestido porque era muy parecido al suyo.

Esto no se comprobó y el propio Carlos Ponce tomó su cuenta para hacer una broma sobre este embrollo. "Yo soy el del medio y a mí nadie me ha preguntado.. Sé exactamente lo que pasó", dice en el clip a modo de respuesta.

Thalía y Alejandra Espinoza Cortesía

Thalía responde a los chismes

La intérprete de Amor a la mexicana también se lo tom´ó con humor y primero bromeó que estaban conversando sobre hamburguesas. Sin embargo, luego se puso más seria y reveló lo que realmente discutía con Becky.

"No se crean lo de las hamburguesas. Ven qué fácil es crear chismes. La gente es chismosa", dice Thalía como introducción antes de revelar la conversación. "Lo que estábamos hablando Becky G y yo era sobre nuestro performance. Ella nos estaba contando que los zapatos que usó en su presentación no se los habían entregado en el ensayo. El piso estaba resbaladizo. Y yo le decía que por eso siempre yo ensayo con los mismos zapatos con los que me presentó".

Aunque la mexicana fue elocuente y sincera en los comentarios le recalcan que no le creen. "Lo siente bebé, pero la cara de Becky G es de pelea", se lee en la sección de opinones.

