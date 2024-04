Dua Lipa es considerada la nueva reina de las pistas de baile

Dua Lipa es la nueva portada de la revista Elle, en la cual la denominaron como la nueva reina de las pistas de baile. Y no es para menos, su último tema, Illusion, está lleno de la energía del dance y de la nostalgia de los años 80 con la música disco a todo lo que da.

Pero no es solo su sonido por el que es noticia, también por la sinceridad con la que aborda varios temas personales.

Lea también: Agustín Pardella: “La sangre del cine latino no la tiene nadie”

La intérprete explicó que la fiesta es algo que aprendió de sus familiares. La pasión por las discotecas es una tradición de la familia Lipa y tras esto tiene una gran anécdota.

Hace poco quedó asombrada por un encuentro familiar en la zona de Lower East Side de la ciudad de Nueva York. Allí asistió para divertirse con su amiga Charli XCX en el club The Box, y quién estaba en la pista eran nada más y nada menos que sus padres, Anesa y Dukagjin Lipa.

The Beatles: El documental Let it be se remasteriza