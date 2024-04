Juan Pablo Medina acepta que fue grosero con Wendy Guevara

Todo un escándalo en medio del show de Madonna. Así es como lo han descrito los fanáticos que estuvieron al pie del escenario en la tercera noche del Celebration Tour en Ciudad de México. Y aunque este espectáculo era una celebración a los más de 40 años de trayectoria de la artista, entre el actor Juan Pablo Medina y la influencer Wendy Guevara el festejo se les fue por un rato. Sin importar que estaban rodeados de personas. El motivo, pues los asientos asignados.

Mar Rendón: Por problemas con la producción local no será parte del show de Danna Leer más

La ganadora de La Casa de los Famosos fue la invitada especial de Madonna para subir al escenario, y al regresar del sanitario sus asientos estaban en ocupados por Juan Pablo Medina y su mánager, quienes no tomaron a bien verse en la incómoda situación de devolverlos.

¡Sea como sea!

Pocas celebridades como Juan Pablo Medina, el cual reconoce que la regó con el trato hacia Wendy Guevara en el concierto de Madonna.

Hay que tener 🥚 para aceptar cuando alguien se equivoca.

Bien por ti @j_p_medina 👏🏼 pic.twitter.com/qu1N4z3buX — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) April 28, 2024

Ella contó que un actor se había sido muy grosero con ella pero no dio mayor detalle, sin embargo, Juan Pablo le ofreció sus disculpas en una reciente entrevista.

Grupo Niche y Tito Nieves volverán con su salsa a Quito Leer más

“Desafortunadamente tuve un mal día, y estaba muy frustrado porque estaba buscando mis lugares y no los encontraba. Mi comportamiento fue inaceptable y nunca me había pasado. Sigo sorprendido de lo que ocurrió y le agradezco a Joel (Echeverría, mánager de la famosa) y a Wendy por aceptar mis disculpas. Me frustré y luego quedé admirado por lo mal que actué”, explicó el protagonista de la seriea La Casa de las Flores.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!