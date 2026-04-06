Texas declara el 'Día de Peso Pluma' y lo homenajea con la llave de la ciudad

En marzo de 2023, Peso Pluma se posicionó como el artista más escuchado de Spotify en México

Peso Pluma también conocido en la esfera musical como La Doble P, fue homenajeado el pasado 3 de abril en San Antonio, Texas, donde las autoridades proclamaron oficialmente el “Día de Peso Pluma” y le entregaron la llave de la ciudad. El reconocimiento destaca su impacto en la música regional mexicana y su vínculo con la comunidad donde vivió durante su juventud y comenzó a forjar su camino artístico.

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Un regreso lleno de emoción

Antes de convertirse en una estrella global, Hassan Emilio Kabande, nombre real del artista, fue un estudiante más en la Samuel Clemens High School, una escuela secundaria ubicada en zona metropolitana de San Antonio.

El pasado viernes, regresó a dicha institución, pero ahora como un referente de la música global, generando una recibimiento cargado de emoción por parte de estudiantes y docentes.

Durante su visita, el cantante y compositor mexicano recorrió los pasillos de su antigua escuela y se reencontró con profesores quienes recalcaron que para ellos el artista seguirá siendo un Buff, apodo de los estudiantes de la escuela. El momento más emotivo fue cuando ingresó al auditorio, donde cientos de jóvenes lo esperaban con gritos y algarabía.

Un mensaje que conectó con los estudiantes

En medio del entusiasmo, el cantante tomó el micrófono y compartió un discurso enfatizando sus inicios y recordando que alguna vez estuvo en el mismo lugar que los estudiantes que lo escuchaban.

Además, convivió con el mariachi escolar durante casi una hora, brindando consejos musicales y motivando a los jóvenes a seguir sus sueños, destacando la importancia de mantener sus raíces culturales.

Un reconocimiento histórico en San Antonio

El homenaje continuó con una ceremonia oficial encabezada por autoridades locales, quienes le entregaron la llave de la ciudad y proclamaron el 3 de abril como el “Día de Peso Pluma”. Según destacaron, el artista ha logrado convertirse en un puente cultural, conectando a las nuevas generaciones con sus raíces mexicanas a través de los corridos tumbados.

La celebración culminó en el Frost Bank Center con un concierto especial que reunió a miles de fans. Uno de los momentos más destacados fue la aparición del cantante mexicano Pepe Aguilar, quien subió al escenario como invitado sorpresa.

Un artista en la cima de su carrera

Este reconocimiento llega en un momento clave para Peso Pluma, quien continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes del género regional mexicano.

Con giras exitosas como el tour Dinastía by Peso Pluma & Friends y posicionamientos destacados en listas internacionales, el artista que con su último álbum alcanzó el primer lugar del Top Latin Albums de Billboard, sigue expandiendo su impacto a nivel global, mientras mantiene un fuerte vínculo con sus raíces.

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