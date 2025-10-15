Tendencia rosa: cómo usar el color más femenino en el 2025

En este 2025, el rosa dejó de ser sinónimo exclusivamente de dulzura para convertirse en un manifiesto de fuerza y sofisticación. Las grandes casas de moda lo saben: MiuMiu lo reinterpreta en estampados creativos, Valentino lo lleva al extremo del fucsia eléctrico, mientras que Balmain, Dior y Carolina Herrera lo elevan como el nuevo emblema de elegancia moderna. Además, desde las pasarelas de París hasta Nueva York, esta paleta (que va del tono pastel al magenta vibrante), tiñe también las calles, donde las fashionistas alrededor del mundo lucen diversos looks que irradian frescura y creatividad.

Wendy Landa: Romanticismo europeo

En la Fontana di Trevi, Wendy Landa eligió un vestido camisero rosa pastel que refleja el encanto más romántico del color. El corte ceñido a la cintura y la falda amplia crean una silueta femenina y clásica. Y complementa su outfit con una cartera y sombrero en tonos claros. Sin duda, su look es un ejemplo de elegancia y frescura perfecto para días calurosos.

Dani G. Schultz: Sporty con glamour

Desde Ciudad de México, la creadora de contenido Dani G. Schultz reinterpreta el rosa con una vibra deportiva y contemporánea. Su camiseta tipo jersey en tonos pastel con detalles negros y jeans de tiro bajo equilibra lo casual con lo trendy. Es la prueba de que este color puede ser versátil y moderno, sobre todo cuando se mezcla con accesorios llamativos como cinturones o bolsos con apliques.

Barbara Zúñiga luce un look tropical y relajado

Desde Punta Cana, la influencer de moda Barbara Zúñiga demuestra que el rosa también tiene su versión más fresca y veraniega. Con un bikini rosa claro, sombrero de paja toquilla y pareo estampado en tonos verdes, logra un look de resort con encanto natural. Esta combinación es ideal para eventos playeros y días de sol.

Fiorella Solines: brillo y sofisticación teatral

La comunicadora Fiorella Solines destacó con un vestido corto en lentejuelas rosa empolvado, con cuello blanco y una corbata del mismo tono que le dio un guiño sesentero y sofisticado. Es un look que mezcla dulzura con glamour, ideal para escenarios o eventos en donde se desea ser el centro de atención.

Las musas internacionales

Este color se ha convertido en el color favorito de las fashionistas más influyentes del mundo, cada una con su propio sello. Victoria Beckham ha sorprendido en varias ocasiones al dejar atrás su clásico negro para apostar por trajes sastre en rosa palo, una elección que equilibra poder y sutileza. La cantante Lisa, de Blackpink, lo lleva con audacia en tonos vibrantes y cortes futuristas, demostrando que el rosa también puede ser sinónimo de rebeldía y modernidad.

Jennifer Lopez lo adopta en looks satinados que reflejan lujo y feminidad, mientras que Gigi Hadid lo interpreta en estilismos monocromáticos con prendas estructuradas y toques suaves. Y hasta la Reina Letizia se ha sumado a esta tendencia, apostando por un traje rosa empolvado que combina elegancia y serenidad sin perder presencia, un ejemplo claro de cómo este color puede ser sofisticado y contemporáneo a la vez.

Qué hay detrás del boom



En el 2023, el color rosa vibrante brilló con fuerza gracias al fenómeno de Barbie, una tendencia que se potenció tras el estreno de la película ese año. Pero este 2025, el rosa ha evolucionado. La asesora de imagen Andrea Astorga explica que este tono ha dejado de ser infantil o superficial para convertirse en una declaración de estilo. “El rosa conecta con la sensibilidad, pero también con la determinación.

Además, cada tono de rosa comunica algo distinto. Por ejemplo, los rosas palo o empolvados evocan romanticismo, calma y empatía (y hoy son vistos como nuevos tonos neutros que se combinan fácilmente con beige, gris o camel). En cambio, los rosas intensos como el fucsia, el magenta o el icónico rosa Barbie reflejan energía, creatividad y una personalidad extrovertida. “El rosa más saturado suele asociarse con estilos creativos o dramáticos, y su presencia tiende a volver por temporadas”, añade Astorga.

Combínelo como una experta

La asesora de imagen Andrea Astorga señala que la forma en cómo lo luce depende del estilo personal y del nivel de contraste que se busque:

Combina muy bien con tonos similares como el vino tinto o el violeta, una mezcla armoniosa que se ve elegante y sofisticada.

También puede contrastarse con verdes claros, una opción más creativa y llamativa que resalta la personalidad.

Si prefiere algo más clásico, el rosa queda perfecto con negro, azul marino, camel, beige o blanco, logrando un look equilibrado y atemporal.

Para quienes se atreven a salir de lo común, el rosa con marrón es una combinación inesperada que resulta moderna y muy chic.

