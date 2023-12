Taylor Swift: Las razones por la fue nombrada Persona del Año por Time

Taylor Swift en cantando en "The Eras Tour"

Taylor Swift fue nombrada Persona del Año por la revista TIME. Es la primera persona en ser elegida por sus logros como artista y la cuarta persona en ser escogida en la selección individual que nació en los últimos cincuenta años. Su presencia en la industria musical es una de las tantas razones que llevó a este medio a elegirla.

Shakira estaría alistando documental contra Piqué: ¿qué se sabe? Leer más

"Me han subido y bajado del asta de la bandera de la opinión pública tantas veces en los últimos 20 años”, dijo en la entrevista tras ser honorada por la revista estadounidense. "Me dieron una tiara y luego me la quitaron. Se siente como el momento decisivo de mi carrera, que ocurrió a los 33 años. Y por primera vez en mi vida, fui lo suficientemente fuerte mentalmente para aceptar lo que eso conlleva".

Te invitamos a leer: Angelina Jolie critica Hollywood y asegura que "no es un lugar sano"

LOS LOGROS DE TAYLOR SWIFT EN 2023

Actualmente continúa en su 'Eras Tour', que ha tocado en 66 fechas este año, en la que realiza una retrospectiva de su carrera artística. Además, estrenó versiones alteradas de álbumes anteriores con la denominación "Taylor's Version" motivando a sus fans a acompañarle en el recorrido de su carrera musical. Su presencia en la industria tenía a los lugares que aterrizaba.

En Norteamérica se ha recaudado más de 2.200 millones de dólares por su tour. Esto muy aparte de los ingresos netos, que se estima llegan a unos 5.000 millones de dólares, esto solo en consumo dentro de las ciudades donde se presenta.

Harvard anunció en noviembre de 2023 que abrirá un programa académico dedicada a la cantante, analizando su obra e impacto en la cultura. Su documental de su gira llamado: "The Eras Tour" alcanzó un récord de ventas de entradas de cine anticipadas, que, según AMC, recaudó 26 millones de dólares en menos de un día, y desde su estreno alcanzó 250 millones de dólares a nivel global.

Rockstar Games: Esto se revela en el tráiler de GTA VI Leer más

Se reconoció la posición actual e impacto que tiene en la música moderna. "Esto es lo más orgullosa y feliz que me he sentido jamás, y lo más creativamente realizada y libre que he sido", dijo. "En última instancia, podemos complicarlo todo lo que queramos o intentar complicarlo demasiado, pero sólo hay una pregunta: ¿No estás entretenido?"

No es la única vez que ha aparecido en la portada de TIME. La primera vez que apareció fue en noviembre de 2014, con el título "El Poder de Taylor Swift" luego de retirar su música de Spotify. En 2017, también apareció en la portada de Persona del Año debido a que formaba parte del grupo 'Silence Breakers' de mujeres celebridades que denunciaban acoso sexual.

Es una de las pocas mujeres que ha recibido individualmente el reconocimiento de Persona del Año en la historia de la revista, ya que hasta 1999 era generalmente denominado Hombre del Año, pero incluía a nombres como la Reina Isabel II de Inglaterra y la ex presidenta Corazón Aquino de las Filipinas. La última mujer en recibir el reconocimiento es Greta Thunberg en 2019.

Otros nombres elegidos en 2023 son Sam Altman, uno de los creadores de ChatGPT, para Director Ejecutivo del Año, Lionel Messi para Atleta del Año y Alex Newell para Revelación del Año.

¿Quieres leer sin límites? ¡Suscríbete!