Suspenden audiencia contra el mánager de Jorgito Guayaco: ¿por qué se aplazó?

La audiencia programada para el miércoles 6 de noviembre, en la que el padre del personaje Jorgito Guayaco, Leonardo Naranjo Quinde, solicitaba intervención a la Defensoría del Pueblo por supuestamente vulnerar los derechos de Jorge Washington Naranjo Peñafiel, fue suspendida al no haberse presentado la parte demandada.

La defensa de Leonardo Naranjo, el abogado Abraham García, comentó a EXPRESO que la audiencia había sido convocada en la Delegación Provincial de la Defensoría del Pueblo, ubicada en 9 de Octubre y Pedro Carbo, para las 14:10; sin embargo, Leonardo Zamora Cobeña (quien se identifica como mánager de Jorge Naranjo) no compareció y alegó que “no conocía de la audiencia”.

“Él tiene pleno conocimiento del reclamo administrativo (…) personalmente hablé con el señor ayer y me indicó que no había sido notificado. Es un argumento no tan válido porque, si bien es cierto que no fue notificado de esta convocatoria, él ya tenía conocimiento del proceso. Es decir, tuvo que haber designado con mucha anticipación a un representante de confianza para que revise el expediente”, señaló.

Este Diario consultó a la abogada encargada de seguir el caso, quien aseguró que en pocos días, durante la semana del lunes 11 al domingo 17, se anunciaría la nueva fecha para la audiencia. García, por su parte, mencionó que es penoso que Jorge no comparta con su familia. “Su padre está sumamente preocupado, solo sabe de su hijo por redes sociales”, dijo.

¿A qué se debe la falta de comunicación entre Leonardo y Jorge?

Él aclara que esto se debe a que el mánager, que no tiene un contrato de representación, no les permite comunicarse entre padre e hijo.

“El hecho de que una persona esté incomunicada con la familia debe llamarnos la atención, ya que no existe justificativo alguno para ello, más cuando Jorge está expuesto en videos que son públicos y notorios al consumo de alcohol y demás sustancias sujetas a fiscalización”, comentó.

