El Super Bowl Sunday, el domingo de la Super Bowl, está marcado en rojo en los calendarios deportivos estadounidenses. Fans de los equipos finalistas y amantes del futbol americano en general, familias, amigos, compañeros se reúnen alrededor de una pantalla, ya sea en casa o en un bar, para celebrar un día que se ha convertido en una especie de festivo nacional extraoficial.

Super Bowl LVI 2022: Todo lo que debes saber de este espectáculo deportivo Leer más

Y no solo por lo deportivo: la actuación en el medio tiempo causa tanta o más expectación que lo que ocurre con el balón ovalado.

El año pasado 96,4 millones de personas siguieron el evento por televisión, según la publicó la CNBC, el número más bajo desde 2007, y casi seis millones de espectadores (de media por minuto) lo hicieron en plataformas de streaming. En total, más de cien millones de personas vieron la batalla entre los Tampa Bay Bucaneers de Tom Brady y los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes.

En esta ocasión, el equipo de la División Sur de la Conferencia Nacional se impuso al de la División Oeste de la Conferencia Americana por 31-9, en la que, tras el anuncio de su retirada, se ha convertido en la última Super Bowl de Brady. Este año, los Cincinnati Bengals, después de 33 años, disputarán el trofeo Vince Lombardi frente a Los Angeles Rams en el SoFi Stadium en Inglewood, California, el 13 de febrero.

La última edición del campeonato estuvo marcada por la covid-19. Este año, a pesar del aumento de casos aparejado a la variante ómicron, la NFL (Liga Nacional de Fútbol, por sus siglas en inglés) no ha comunicado, al menos por el momento, restricciones de aforo. Eso sí, todos los asistentes deben probar que están vacunados o mostrar una PCR o prueba de antígenos negativa. Además, será obligatorio el uso de mascarilla.

La pantalla infinita del Super Bowl en Los Ángeles Leer más

Este gran evento de masas en el que se enfrentan el ganador de Conferencia Nacional (NFC) y la Conferencia Americana (AFC) tiene su origen en la rivalidad entre dos ligas, la NFL y la AFL, American Football League, que finalmente se fusionaron en 1966.

En el acuerdo entre ambas se estipuló la celebración de un partido de final de temporada que se jugó por primera vez el 15 de enero de 1967, en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. En ese primer enfrentamiento, los Green Bay Packers, de Wisconsin, vencieron a los Kansas City Chiefs, por 25 puntos de diferencia en un estadio que aún tenía sitios vacíos.

Desde entonces, los Pittsburgh Steelers y los New England Patriots son los dos equipos con más trofeos en su haber, empatados a seis. Les siguen los San Francisco 49ERS y los Dallas Cowboys, con cinco, y los Green Bay Packers y los New York Giants con cuatro. Curiosamente, los New England Patriots también son los que más Super Bowl han perdido, en cinco ocasiones, empatados con los Denver Broncos. Con 11 encuentros, son el equipo que más veces la ha disputado.

Los Cincinnati Bengals llevaban 33 años sin llegar al partido que decide al campeón de los campeones. Los tigres, entrenados por Zac Taylor y la sorpresa de la temporada, llegaron a la lucha por el anillo tras remontar en el marcador a los Kansas City Chiefs de Mahomes. El equipo de Ohio, con una edad media que apenas supera los 25 años, tiene en su quarterback Joe Burrow uno de sus mejores activos. Y un gran candidato a MVP. El jugador volvió a la competición esta temporada tras perderse parte de la anterior después de romperse los ligamentos de la rodilla izquierda en noviembre de 2020.

The Weeknd: Llenó de luz el Super Bowl Leer más

Los Angeles Rams disputarán el título en casa, en su estadio, aunque jugarán como visitantes. Son el segundo equipo de la historia de la Super Bowl en tener ese privilegio, después de que lo hiciesen los Tampa Bay Buccaneers en 2020. Entre los integrantes del combinado, entrenado por Sean McVay, destacan su mariscal de campo Matthew Stafford y el ala abierta Cooper Kupp.

Matthew Stafford (con el número nueve), "quarterback" de los Angeles Rams. EFE

EL ESPECTÁCULO DEL DESCANSO

Para quien sea más de espectáculo musical que deportivo, la Super Bowl reserva un cuarto de hora para ello. El “halftime show”, la actuación en el descanso genera tanta expectación como el partido. Durante los primeros ocho años del campeonato las bandas de marcha, principalmente, se encargaron de llenar ese hueco.

A mediados de los setenta se incluyeron personalidades de la televisión y Broadway, bailarines, músicos y cantantes contemporáneos. El espectáculo del “halftime”iba ganando importancia y en los noventa los artistas y bandas pop del momento tomaron el relevo: New Kids on The Block, Gloria Stefan, Diana Ross, Boyz II Men, etc.

En esta etapa destacan conciertos como el de Michael Jackson, en 1993, el año en el que comenzaron las acusaciones de pederastia, y que supuso una especie de punto de inflexión. Ya en los 2000, se subieron otros artistas al escenario como Aerosmith, Christina Aguilera, Nsync, Enrique Iglesias, Phil Collins, Britney Spears, U2, No Doubt, Sting y Mary J. Blidge, entre otros.

En 2004, Justin Timberlake y Janet Jackson, que actuaban junto a Kid Rock, P. Diddy y Nelly, protagonizaron uno de los momentos más controvertidos, conocido como el Nipplegate. Timberlake dejó un pecho de Jackson al descubierto, tapado por una pezonera. Llegaron las quejas y la censura y la carrera e imagen de la artista, únicamente las de ella, se resintieron.

El año pasado 96,4 millones de personas siguieron el evento por televisión, según la publicó la CNBC, el número más bajo desde 2007, y casi seis millones de espectadores (de media por minuto) lo hicieron en plataformas de streaming.

Entre 2004 y 2010 los protagonistas fueron figuras consagradas de la música como Paul McCartney, The Rolling Stones, con un escenario en forma de su logo, Prince, que cantó “Purple Rain” bajo la lluvia, Tom Petty & The Heartbreakers, Bruce Springsteen & The E Street Band y The Who. A partir de ese momento, volvieron a tomar las riendas, principalmente, artistas pop como Black Eyed Peas, Beyoncé con Destiny’s Child, Bruno Mars, Katy Perry y Lady Gaga, entre otros.

El año pasado, la tarea recayó sobre The Weeknd. Este año serán las estrellas del hip-hop de los noventa y los dos mil Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar y Mary J. Blige los encargados de entretener a los espectadores dentro del estadio y al otro lado de la pantalla.

La cantante Mary J. Blige actuará en el descanso del Super Bowl. EFE

Ya sea por las fiestas prepartido, por el partido, por el consumo de alcohol durante la jornada o las celebraciones tras la victoria, la resaca de la Super Bowl se deja sentir en todo el país al día siguiente. Sobre todo, en el lugar de trabajo. El Workforce Institute hace cada año una encuesta sobre cuántos empleados planean no dejarse ver por la oficina y el año pasado la estimación alcanzó los 16 millones.

Los Ángeles Rams disputarán el título en casa, en su estadio, aunque jugarán como visitantes. Son el segundo equipo de la historia de la Super Bowl en tener ese privilegio, después de que lo hiciesen los Tampa Bay Buccaneers en 2020.

¿Dónde ver el Super Bowl?

En Ecuador, de acuerdo con la diferencia horaria, el evento se iniciará a las 18:30 del domingo 13 de febrero. Estará disponible por ESPN2.

Perú: 6:30 p.m.

México: 7:30 p.m.

Ecuador: 6:30 p.m.

Venezuela: 7:30 p.m.

Paraguay: 8:30 p.m.

Brasil: 8:30 p.m.

Estados Unidos: 6:30 p.m. (Miami)

España (lunes 8 de febrero): 12:30 a.m.