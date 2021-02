The Weeknd: Llenó de luz el Super Bowl

The Weeknd se propuso ponerle brillo al espectáculo deportivo más grande de Estados Unidos en uno de los años más difíciles, producto de la pandemia, y lo logró. En su emblemático show de medio tiempo el artista canadiense demostró que aunque la crítica y los expertos musicales (como los Grammy) no lo hayan nominado este año, su talento puede explotar de otras maneras.

En este concierto de 24 minutos, a modo de reto personal, estuvo solo. Y bueno, también acompañado de decenas de bailarines, coristas y músicos, pero no contó con un artista invitado.

Durante su concierto en el encuentro de los equipos Kansas City Chiefs y Tampa Bay Buccaneers a apareció en el estadio en medio de una escenografía citadina que recordaba a la brillante Las Vegas. Así empezó a cantar ‘Starboy’ y luego ‘The Hills’. Todo estuvo rodeado de una ciudad ficticia, en la que sus coristas de estilo góspel y violinistas lo animaban desde sus edificios.

The Weeknd aprovechó que el estadio tenía muy poca audiencia, por asunto del distanciamiento, y utilizó todo el espacio para recorrerlo con sus bailarines. Incluso crearon un espacio, al estilo de una sala espejos, en la que cantó ‘I can't feel my face’. Y como todo esta era musical va de brillar sobre la oscuridad, le dio toda la oportunidad a los fuegos artificiales y luces robóticas a que lo iluminen en todo momento. Así es como el estadio Raymond James Stadium se encegueció con su propuesta.

Abel Makkonen Tesfaye, nombre real del artista, demostró que tiene una trayectoria llena de éxitos, sin embargó no logró superar el impacto de sus predecesoras, Jennifer Lopez y Shakira. Este concierto fue limpio y perfecto pero no ahondó en temas políticos y su escenografía solo le dio continuidad a la narrativa de su actual disco.

Vale destacar que el músico es tan perfeccionista que decidió invertir $ 7 millones de su dinero para llevar a cabo toda su propuesta. Claro está, además de lo que invierte la NFL y los auspiciantes en este entretiempo. Tampoco tuvo acompañantes, aunque se esperaba que la cantante española Rosalía lo acompañara. Lo cual le hubiera otorgado a la música en español un sitial aún más importantes en Estados Unidos. Junto a ella hizo un remix de su mega éxito ‘Blinding lights’.

Cerró la noche cantando ‘I feeling coming’, aprovechando las pantallas y una proyección de cielo estrellado. Luego saltó a la cancha y se apoderó totalmente de ella. Allí decenas de dobles bailaban al unísono y presentaron una inolvidable versión de ‘Blinding lights’, su canción más famosa.