Stranger Things 5: cómo llamar desde Ecuador al número de la policía de Hawkins

La fiebre por Stranger Things 5 no se detiene. Aunque la primera parte del final de temporada se estrenó hace algunos días, los fans siguen encontrando ciertos detalles que los dejan muy sorprendidos. Uno de los más comentados últimamente es un teléfono que aparece en escena y sí, realmente puedes llamar.

Un viaje a los 80 que se siente real

La serie de Netflix, ambientada en los años 80, combina terror, ciencia ficción y nostalgia, y ahora los creadores han llevado la experiencia un paso más allá. En uno de los primeros episodios, los televidentes pueden ver un cartel de “adolescente desaparecida” con la foto de Eleven (Once), también conocida como Jane Hopper.

Lo curioso es el número que aparece en el cartel: +1 (765) 303 2020, que en la trama pertenece al departamento de policía de Hawkins. La serie no solo nos muestra la historia, sino que invita a los fans a sentirse parte de ella.

Llamar al teléfono de Hawkins: la experiencia viral

Los fans que han marcado el número han escuchado un mensaje grabado de la policía local, que dice algo como: “Gracias por llamar al departamento de policía de Hawkins, debido al reciente terremoto de magnitud 7.4, Hawkins se encuentra en confinamiento. Para asegurar que nuestros residentes estén a salvo, las fuerzas de emergencia de Hawkins están trabajando con el departamento de policía de Hawkins. Para encontrar a las personas desaparecidas, de las cuales Jane Hopper es nuestra prioridad, les pedimos como ciudadanos responsables ayudarnos en nuestro intento por localizarla”.

Este pequeño detalle ha generado miles de reacciones en redes, convirtiendo el teléfono en una sorpresa interactiva que permite a los fans vivir la serie como nunca antes.

Cómo marcar desde Ecuador y otros países

Si estás en Ecuador o cualquier otro lugar fuera de Estados Unidos, recuerda que el número inicia con +1, lo que indica que se trata de una llamada internacional. Según pruebas realizadas, la llamada dura poco más de 20 segundos y es la misma grabación que escuchan los residentes de Hawkins en la ficción.

Para los fanáticos de Stranger Things, este detalle no solo es divertido: es una forma de sentir que realmente forman parte de la lucha contra Vecna y de estar dentro del mundo que Netflix creó.

