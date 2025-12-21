Gabriela Armijos: "La Navidad pone a prueba la logística de una empresa"

La experta en transformación digital explica por qué la tecnología y la IA son una necesidad en los centros de distribución.

Mientras el consumidor mira las vitrinas, desliza en Instagram o espera el “pedido en camino”, lo que no se ve es el verdadero epicentro de la logística: los centros de distribución de las tiendas, esos motores invisibles que hacen que todo suceda.

Ahí, detrás de cada entrega a tiempo y cada producto bien ubicado, “está la revolución silenciosa” según explica Gabriela Armijos, experta en transformación digital y gestión logística. En estos centros de distribución, la tecnología no debe ser solo una herramienta, sino el verdadero motor que impulsa la productividad.

Armijos lo tiene claro: la digitalización de la logística va mucho más allá de reemplazar procesos manuales. Para ella, “es sustituir tareas tradicionales por sistemas que optimicen cada eslabón de la cadena de suministro, partiendo desde la recepción de producto, el almacenamiento hasta la entrega del pedido, haciendo todo más preciso y rápido para el cliente”. De hecho, aunque la inversión inicial en automatización y tecnologías avanzadas pueda parecer alta, el retorno es indiscutible: menos errores y la capacidad de competir en mercados internacionales con la agilidad que exige la era digital.

Los datos confirman esta necesidad: según la Encuesta Nacional Logística Ecuador 2023, a pesar de que el 78% del sector conoce el uso de drones para el control de inventarios, y el 64% identifica tecnologías como RFID, su implementación real sigue siendo mínima. “Ecuador conoce la tecnología, pero todavía no la ejecuta”, resume y señala una oportunidad clara para quienes decidan dar el salto y diferenciarse.

Y si hay un momento en el que todo se pone a prueba en las empresas, es diciembre. “Navidad es el examen final de una operación logística”, afirma la especialista. Ahí es cuando la tecnología demuestra su verdadero valor, desde la gestión de inventarios hasta la satisfacción del cliente. Porque en la temporada más exigente del calendario, la logística bien gestionada no solo cumple: marca la diferencia.

La entrevista

Hoy el eje de la conversación es la tecnología dentro de la logística. ¿Cómo describiría este proceso en Ecuador?

Cada vez más empresas entienden que la tecnología ya no es un lujo, sino una necesidad para sostener sus operaciones y ser competitivas no solo para aquellas que operan a nivel local sino las que ya quieren exportar.

¿En qué momento una empresa debe entender que la transformación digital ya no es opcional?

Cuando empiezan a aparecer ciertas “banderas rojas”: pérdidas de inventario, desorden en bodega, dificultad para encontrar productos, demoras en despachos o incumplimientos normativos. También cuando la empresa quiere competir con proveedores internacionales o cumplir exigencias regulatorias. La tecnología permite trazar indicadores de forma más eficiente y sin depender de tanto esfuerzo operativo.

¿Qué rol juegan los organismos de control en este proceso?

Un rol clave. Entidades como ARCSA solicitan información, trazabilidad y reportes. Si no se cuenta con sistemas digitales, estos procesos se vuelven lentos y riesgosos, que en algunos casos puede incluir la suspensión de la actividad comercial de la organización en revisión.

¿Cuáles son hoy las herramientas tecnológicas más importantes en los centros de distribución?

El WMS, Warehouse Management System, es fundamental. Administra todo el almacenamiento y permite saber exactamente dónde está cada producto dentro de la bodega. Es clave cuando se manejan altos volúmenes y múltiples canales de venta. A esto se suma el TMS, Transport Management System, que permite trazar la distribución y saber dónde está la mercadería en ruta. Juntos ofrecen control total de la operación.

¿Cómo impacta la digitalización en la productividad diaria, especialmente cuando una empresa crece o empieza a exportar?

El impacto es enorme. La información se obtiene mucho más rápido. Ahí la tecnología deja de ser un apoyo y se convierte en un pilar estratégico para la toma de decisiones, en la gestión de las operaciones con alcance a mercados internacionales y, al mismo tiempo, tenga que deba abastecer la demanda del mercado local.

¿Esa digitalización reemplaza al talento humano?

No, lo potencia. Lo que hace es transformar los perfiles. Hoy se necesitan profesionales híbridos, que entiendan tanto de logística como de tecnología. La capacitación es clave, sobre todo en empresas grandes y exportadoras. De igual manera desde mi rol como docente en las asignaturas de: Innovaciones Tecnológicas en la Logística y Aplicaciones y Proyectos Innovadores en Logística se contribuye a la formación de estos nuevos perfiles profesionales que aporten al progreso en esta nueva ola de cambios y desafíos a nuestra sociedad.

¿Cómo ha cambiado el comportamiento del consumidor y cómo influye en la logística?

El consumidor actual es más informado, más exigente y menos fiel. Cambia rápido si no encuentra lo que busca. Ya no basta con vender en redes u otros canales, sino tener la capacidad operativa para cumplir con los pedidos. Ahí es donde la tecnología marca la diferencia.

Más allá de lo operativo, ¿qué la motiva de trabajar en logística?

La logística es desafiante y exige decisiones rápidas, pero también permite innovar a diario y crecer tanto profesional como personalmente. Aprendes a manejar la presión, a adaptarte y a encontrar soluciones incluso en escenarios complejos.

Con más de diez años de trayectoria, es una voz clave en la transformación digital del sector. Foto: Gerardo Menoscal

La logística en diciembre

En el calendario logístico, diciembre no es un mes más. Para la experta, “Navidad representa el punto más alto de exigencia. Si una empresa viene trazando bien sus procesos durante el año, diciembre pone todo a prueba: inventarios, despacho y atención al cliente”. Es ahí donde la promesa de una operación digitalizada se enfrenta a la realidad: altos volúmenes de pedidos y un consumidor que no tolera errores. “Es el verdadero examen final de la operación logística”, resume.

En ese escenario, la tecnología y la inteligencia artificial juegan un rol decisivo. “La IA permite anticiparse y reaccionar rápido ante imprevistos, incluso frente a feriados”. Hoy, un sistema bien implementado puede ajustar inventarios y tomar decisiones en cuestión de horas, justo cuando más se necesita cumplir.

5 tips para las empresas

Diagnosticar antes de digitalizar: analizar procesos, nivel de desempeño del equipo. Auditoría transversal: evaluar tanto lo operativo como lo financiero. Empezar por el inventario: implementar primero un WMS para controlar el stock. Avanzar por módulos: luego integrar distribución (TMS) y otros sistemas según la necesidad. Capacitar al talento humano: la tecnología funciona solo si las personas saben usarla.

Sobre ella

Ingeniera en Auditoría y CPA (Espol)

Máster en Economía y dirección de empresas (Espol)

Máster en gestión y operación de la cadena de suministro (UEES)

Docente (Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil)

Su expertise es el área de gestión logística y transformación digital. Ha realizado reingeniería de procesos y sistemas para recursos empresariales como SAP-WMS-WML-YMS-TMS, entre otros.

Créditos: Fotos: Gerardo Menoscal. Producción y estilismo: Gianella Muñoz (Ig@gia.munoz_) Maquillaje y peinado: Jonathan Samaniego (Ig@jonathansamaniegooficial) Vestuario: Etafashion en C.C Mall del Sol. Locación: Luxva Hotel Boutique (Ig@luxvahotel)

