Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

cena navideña
La cena navideña es el momento que aprovechan las familias para compartir, mientras degustan diversidad de platos.FREEPIK

Precio de pavo y cerdo en supermercados de Guayaquil: comparativa para cena navideña

Las familias buscan las opciones que se adapten a su economía y así tener deliciosas opciones en su mesa para la Noche Buena

A menos de una semana de la Navidad, las familias piensan en el menú para la cena de Noche Buena y buscan las opciones que mejor se adapten a su economía.

RELACIONADAS

El cerdo y el pavo son dos de las alternativas que se escogen para esta ocasión. Por su sabor, o por tradición, se los prepara de diversas maneras.

Los supermercados La Granja ofrecen pavos de diversos tamaños y peso. Dependiendo de la marca, encuentra productos desde $1,90 por libra

Esta cadena tiene locales en Guayaquil y Portoviejo:

  • La Novena y Colón
  • 25 y callejón Parra
  • José Mascote y Argentina
  • Avenida Casuarina, en la Entrada de la 8
  • Ciudadela Quisquís
  • 4 de Noviembre y Tungurahua
  • Kilómetro 3 de la vía a Crucita (Portoviejo)
RELACIONADAS

Supermaxi es otra cadena que le ofrece alternativas de cerdo. En su catálogo hay piezas de cerdo, como pierna con hueso, desde 6,73 dólares por kilogramo.

También se ofrecen pavos enteros, listos para hornear, desde $4,71 por kilo, dependiendo de la marca. En Guayaquil hay una docena de locales

Alternativas para comprar pavo y chancho en Guayaquil

Gigantes de luz

Desfile navideño en Guayaquil: costo, figuras y recorrido de los Gigantes de Luz

Leer más

Supermercados AKÍ tiene pavos enteros congelados, desde 4,49 dólares por kilogramo, según su catálogo de productos.

En Del Portal, encuentra pavo desde $1,99 por libra, en sus cinco locales: kilómetro 2,5 de la vía Samborondón; kilómetro 9,8 de vía a la costa; centro comercial La Piazza (Samborondón); avenida Francisco de Orellana (Kennedy Norte); La Joya; Villa Club y calle Gómez Rendón.

Finalmente, en las tiendas de Tuti encuentra una opción de chuleta ahumada de forma natural, en empaques de 250 gramos, en $2,69.

Con estas variedades, puede escoger la que mejor se adapte a sus gustos y bolsillo, para que la cena navideña sea una deliciosa oportunidad de compartir en familia.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Jóvenes guayaquileños transforman aprendizaje en ayuda para niños con cáncer

  2. Pasos para cobrar la décima tercera pensión del IESS si eres jubilado o beneficiario

  3. Manchester City vs Brentford: Canal para ver y detalles del juego por Carabao Cup

  4. Melania: el documental de 40 millones de dólares sobre la primera dama

  5. "Lo mejor está por llegar": El mensaje de Trump para calmar la ansiedad económica

LO MÁS VISTO

  1. Uñas de diciembre: colores, diseños y tendencias de manicura

  2. Dónde ver EN VIVO PSG vs. Flamengo: final de la Copa Intercontinental

  3. Celec halla presunto nexo entre Calero y red “criminal” de Progen

  4. Independiente del Valle vs Barcelona EN VIVO| día y hora del duelo de los millones

  5. Familiar de Calero estaría vinculada a contrato fallido de Progen, según el Gobierno

Te recomendamos