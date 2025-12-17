Precio de pavo y cerdo en supermercados de Guayaquil: comparativa para cena navideña

Las familias buscan las opciones que se adapten a su economía y así tener deliciosas opciones en su mesa para la Noche Buena

La cena navideña es el momento que aprovechan las familias para compartir, mientras degustan diversidad de platos.

A menos de una semana de la Navidad, las familias piensan en el menú para la cena de Noche Buena y buscan las opciones que mejor se adapten a su economía.

El cerdo y el pavo son dos de las alternativas que se escogen para esta ocasión. Por su sabor, o por tradición, se los prepara de diversas maneras.

Los supermercados La Granja ofrecen pavos de diversos tamaños y peso. Dependiendo de la marca, encuentra productos desde $1,90 por libra.

Esta cadena tiene locales en Guayaquil y Portoviejo:

La Novena y Colón

25 y callejón Parra

José Mascote y Argentina

Avenida Casuarina, en la Entrada de la 8

Ciudadela Quisquís

4 de Noviembre y Tungurahua

Kilómetro 3 de la vía a Crucita (Portoviejo)

Supermaxi es otra cadena que le ofrece alternativas de cerdo. En su catálogo hay piezas de cerdo, como pierna con hueso, desde 6,73 dólares por kilogramo.

También se ofrecen pavos enteros, listos para hornear, desde $4,71 por kilo, dependiendo de la marca. En Guayaquil hay una docena de locales.

Alternativas para comprar pavo y chancho en Guayaquil

Desfile navideño en Guayaquil: costo, figuras y recorrido de los Gigantes de Luz Leer más

Supermercados AKÍ tiene pavos enteros congelados, desde 4,49 dólares por kilogramo, según su catálogo de productos.

En Del Portal, encuentra pavo desde $1,99 por libra, en sus cinco locales: kilómetro 2,5 de la vía Samborondón; kilómetro 9,8 de vía a la costa; centro comercial La Piazza (Samborondón); avenida Francisco de Orellana (Kennedy Norte); La Joya; Villa Club y calle Gómez Rendón.

Finalmente, en las tiendas de Tuti encuentra una opción de chuleta ahumada de forma natural, en empaques de 250 gramos, en $2,69.

Con estas variedades, puede escoger la que mejor se adapte a sus gustos y bolsillo, para que la cena navideña sea una deliciosa oportunidad de compartir en familia.

