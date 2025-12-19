Dónde comprar adornos y nacimientos: ferias navideñas activan el norte y sur de Quito

Desde árboles de Navidad hasta nacimientos artesanales, las ferias en Quito son el plan ideal para esta temporada

Productos de decoración y regalos se ofrecen en las ferias de Navidad, ubicadas en el norte y sur de Quito.

La Navidad ya se vive con intensidad en Quito. Regalos, fundas de caramelos, adornos y luces toman los stands de las ferias navideñas que se instalan tanto en el sur como en el norte de la capital, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan decorar sus hogares y apoyar a emprendedores locales. En este Paseo Express recorrimos dos de los puntos más concurridos de la ciudad.

Feria navideña del sur: emprendimiento y precios accesibles

La primera parada se ubica frente a la Tribuna del Sur, entre las avenidas Teniente Hugo Ortiz y Alonso de Angulo. En este espacio participan más de 10 emprendedores que ofrecen una amplia variedad de productos navideños.

Entre las opciones se encuentran adornos para árboles de Navidad desde 2,50 dólares, árboles pequeños desde 10 dólares —ideales para oficinas o espacios reducidos— y modelos más grandes que alcanzan los 60 dólares, pensados para el hogar.

Uno de los aspectos destacados de este sitio es la atención personalizada y la posibilidad de pagar mediante transferencias bancarias, lo que brinda mayor seguridad a los compradores.

Artesanos con historia y tradición familiar

En esta feria destaca la presencia de Hilda Quinatoa, quien lleva más de 15 años participando en estas iniciativas. Ella ofrece nacimientos de diferentes tamaños: los pequeños desde $ 10 y los más grandes hasta $ 40. “Aquí hay productos para todos los gustos y presupuestos, ideales para llenar el hogar del espíritu navideño”, comenta.

La Carolina: más de 40 años de tradición navideña

En el norte de Quito, en los estacionamientos del parque La Carolina, en las avenidas Amazonas y De Los Shyris, se encuentran las tradicionales ferias navideñas que superan los 40 años de historia. Según los comerciantes, muchos clientes regresan cada año, convirtiéndose en compradores habituales.

En este punto, los visitantes pueden encontrar adornos artesanales, bombillos, cintas, flores, árboles de Navidad, nacimientos y decoraciones para oficinas y hogares. Los precios accesibles y la variedad de productos hacen que los clientes recorran los pasillos entre colores y luces.

Invitación para acudir a las ferias

Paulina Achig, comerciante de la feria ubicada en la intersección de las avenidas Shyris y Portugal, hizo un llamado para acudir a estas ferias. “Invitamos a los quiteños a visitarnos. Tenemos precios cómodos y productos de calidad, elaborados en muchos casos por artesanos locales”, señala.

Monigotes y ferias hasta el 31 de diciembre

Tanto en el norte como en el sur de Quito, luego de las ferias navideñas se instalarán los tradicionales monigotes de fin de año, con personajes de distintos tamaños, colores y estilos.

Las ferias estarán habilitadas hasta el 31 de diciembre, convirtiéndose en un punto clave para cerrar el año con tradición y cultura popular.

