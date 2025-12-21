Dónde ver EN VIVO Villarreal vs FC Barcelona el partido de LaLiga

Sin Pedri pero con Lewandowski de vuelta, el Barça busca imponer jerarquía en un estadio siempre complicado

El FC Barcelona quiere más. No le alcanza con mandar en la tabla ni con imponer respeto por el escudo. Quiere seguir empujando la historia. Y este domingo, desde las 10:15 de Ecuador, visita al Villarreal en un escenario que siempre incomoda, pero que hoy llega con el alma golpeada.

El ‘Submarino Amarillo’ viene tocado. Muy tocado. La eliminación ante el Racing de Santander en Copa del Rey fue una cachetada inesperada, de esas que no duelen en la cara sino en el orgullo. A eso se suma la despedida temprana de la Champions tras caer ante el Copenhague. Dos derrotas, dos puertas cerradas y una sola competencia por delante: la Liga. No hay margen para errores.

Pero ojo, porque en el torneo doméstico el Villarreal es otro equipo. Uno serio, sólido y voraz. Tercero con 35 puntos y un partido menos, seis victorias consecutivas y sin conocer la derrota desde el 4 de octubre. En casa se transforma y sueña en grande: ganar hoy y volver a meterse de lleno en la pelea por el título.

Barcelona llega con la mochila cargada. Venció al Deportivo Guadalajara en Copa, aunque sufrió más de la cuenta. El rival de Primera Federación le recordó que nadie regala nada. El cansancio pasó factura, pero la jerarquía apareció cuando debía. Clasificación sellada y foco total en la Liga.

Eso sí, el Barça llega remendado. No estará Pedri, la brújula, el que ordena el caos. Tampoco Dani Olmo, Christensen, Araujo ni Gavi. Pero vuelve Lewandowski. Y cuando el polaco aparece, el gol siempre ronda.

Será un duelo de nervios, de pulsaciones altas. Villarreal necesita creer. Barcelona quiere mandar. La Liga se juega también en estas mañanas incómodas, donde no alcanza con jugar bonito: hay que ganar.

