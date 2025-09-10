Sporty chic: la tendencia que fusiona la comodidad y el glamour

El estilo sporty chic se consolida como la mezcla perfecta de elegancia y comodidad para las fashionistas de estilo urbano.

Camisetas de equipos de baloncesto o de fútbol, zapatos deportivos, gorras de béisbol y sets de leggins ya no se usan solo en los gimnasios. El sporty chic se ha posicionado como una de las tendencias más versátiles del momento, y ha conquistado tanto las pasarelas como el street style.

Rosario Armijos, consultora de imagen personal y empresarial, lo define como un estilo que “transmite frescura, comodidad y modernidad sin perder elegancia”. Asegura que es “una fusión entre lo refinado (con prendas estructuradas de colores neutros) y lo deportivo, que aporta dinamismo, color y libertad”. Sin duda, una combinación que va de acorde a la vida actual en el que las fashionistas desean sentirse cómodas, pero al mismo tiempo proyectar una imagen chic, profesional y con personalidad.

Naiza luce una vibra Urbana

La cantante Naiza combina un crop top y short estampado con pantalones cargo (ancho y con bolsillos) en tonos neutros, para crear un balance entre sensualidad y comodidad. La gorra y el cinturón le suman ese aire urbano que convierte su outfit en un sporty chic cargado de personalidad y frescura. Este look es perfecto para conciertos, ensayos o simplemente salir con estilo a la ciudad.

Yilda Banchón usa un look blanco con actitud

La cantante Yilda Banchón apuesta por un conjunto deportivo de un solo color, silueta relajada y franjas laterales negras que le dan ese aire clásico del streetwear perfecto para un evento informal durante el día.

El toque chic lo pone su pelo rizado, muestra indiscutible de que la comodidad también puede ser sinónimo de estilo.

Frida Contreras tiene un look futbolero chic

Frida Contreras sabe lo que hace a la hora de vestir. La influencer combina una camiseta de fútbol con una falda larga de encaje negro y sneakers. El resultado es un contraste atrevido, femenino y lleno de movimiento, que eleva una prenda deportiva a un terreno inesperadamente chic.

Esta mezcla audaz demuestra que la moda deportiva no tiene por qué quedarse en la cancha, sino que puede ser el centro de un look creativo y arriesgado.

Mar Rendón luce una camiseta oversize en tonos pastel

La cantante Mar Rendón luce una camiseta deportiva oversize (grande) en azul celeste, combinada con una falda blanca de lentejuelas. Los maxi lentes futuristas de color plateado hacen que el look gane fuerza, convirtiendo lo casual en una propuesta moderna y llamativa. No hay duda: es un sporty chic relajado pero con toques de diva pop, ideal para quienes quieren destacar sin dejar de sentirse cómodas.

Así lo usan las celebridades

El sporty chic no solo conquista Ecuador, también brilla en el clóset de celebridades que marcan tendencia. Georgina Rodríguez es ejemplo de ello. La influencer y empresaria ha hecho de este estilo parte de su sello personal, combinando sudaderas y sneakers de lujo con bolsos y accesorios con diamantes que elevan cualquier look.

Gigi Hadid lo ha convertido en su uniforme urbano: mezcla crop tops, gorras y chaquetas con toques de alta moda. Y lo hace de un modo adorable, no hay duda.

Las latinas hacen lo suyo. La cantantautora brasilera Anitta también suele apostar por outfits deportivos en colores vibrantes que combina con tacones o accesorios maximalistas. Y es que esta tendencia también late con fuerza en Latinoamérica

Las piezas imprescindibles

Para Rosario Armijos, quien también es miembro fundador de la Asociación Internacional de Consultores de Imagen Capítulo Ecuador, un guardarropa sporty chic debe construirse con básicos estratégicos que se adapten tanto a la oficina como a la calle. Entre ellos se encuentran:

Blazers estructurados: ideales para combinar con jeans o pantalones cargo, aportan un aire pulido sin perder comodidad.

Sneakers blancos o minimalistas: versátiles, frescos y capaces de equilibrar cualquier look entre lo urbano y lo elegante.

Pantalones cargo en tonos neutros: prácticos, cómodos y fáciles de adaptar a distintas ocasiones.

Camisetas básicas o crop tops de líneas limpias: funcionan como lienzo neutro y se elevan con un buen accesorio.

Accesorios variados: desde un bolso elegante hasta lentes de sol o una gorra sencilla que complete el outfit.

Tips extras

Si nunca has probado este estilo, la experta recomienda iniciar poco a poco: “Combina un 70 % de prendas elegantes con un 30 % deportivas, o viceversa, según la ocasión”.

Eso sí, no olvides ser auténtica y ser fiel a tu estilo diario. Recuerda, el sporty chic no es un disfraz, sino una tendencia que une comodidad y elegancia pero que, además, refleja tu personalidad.

