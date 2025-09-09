Valeska Kristina: actriz, modelo e influencer que busca rompe estereotipos

La guayaquileña se ha posicionado como una voz emergente de la generación Z al crear contenido sin perder su esencia.

Su melena rizada es su sello inconfundible y su extrovertida actitud jamás pasa desapercibida frente a las cámaras. Valeska Kristina Guzmán Villafuerte es actriz, influencer de lifestyle y modelo ‘curvy’, pero además representa una nueva generación que celebra la autenticidad.

Desde su participación en obras de teatro hasta su aparición en videoclips musicales, ha demostrado que la versatilidad no solo se lleva en el maquillaje o el vestuario, sino que también en la actitud.

La guayaquileña de 20 años ha construido una comunidad digital con más de 30 mil seguidores que la admiran no solo por su belleza, sino por lo que transmite: confianza, creatividad y esa chispa que la hace reinventarse una y otra vez.

Valeska estudió actuación y ha sido parte de diversos proyectos como series y obras de teatro. VANESSA TAPIA

Entre luces, miedos y escenarios

Desde pequeña, Valeska tuvo claro que lo suyo era el mundo artístico. “Siempre me ha encantado llamar la atención y mi mamá (Cristina Villafuerte) siempre intentaba mantenerme ocupada, me inscribía en cursos de baile, danza árabe, gimnasia olímpica, básquet”, cuenta entre risas.

Sin embargo, esa niña extrovertida y energética también conoció el peso de las inseguridades durante la adolescencia. “Cuando uno es pequeño, hace las cosas sin pensar en el qué dirán. Pero llega una edad en la que empiezan a señalar tu cuerpo y a hacerte sentir mal”, recuerda.

Confiesa que fue víctima de bullying en la escuela y que eso apagó poco a poco su voz. “Yo era súper gordita, y me hacían tantos comentarios que me cerré completamente. Fue horrible.”

Esa etapa hizo que su mamá tomara una decisión que marcaría un antes y un después en su vida personal y profesional: la inscribió en clases de actuación. “Me dijo: ‘Vas a estudiar actuación para que dejes el miedo’… y tenía toda la razón”.

A los 11 años, comenzó a formarse con algunos de los nombres más reconocidos del teatro ecuatoriano: Lucho Aguirre, Andrés Garzón y Mélida Villavicencio. “Ellos fueron mis maestros de vida, me enseñaron la mayoría de cosas que hasta hoy en día hago en la actuación. Les tengo muchísimo cariño”.

Y desde entonces, su carrera actoral ha estado en ascenso al participar en diversidad de propuestas escénicas y audiovisuales. “A los 15 años debuté en mi primera serie online Mis adorables entenados, transmitida por YouTube. Este año protagonicé la obra Guayaquil, quiero el divorcio, en el teatro Pop Up, y fui actriz extra en una telenovela emitida a nivel nacional. Estoy plenamente feliz de trabajar en lo que amo”, cuenta.

Backstage de los videos musicales de Jombriel (izquierda) y Almighty y Pailita (derecha). JOEL LEÓN

El rostro de los videos musicales

Su trabajo como modelo también la ha llevado a ser parte de videoclips musicales con gran alcance en plataformas digitales. Participó en Perversa, una colaboración entre Almighty (Cuba) y Pailita (Chile), y en Porcelana del cantante ecuatoriano Jombriel, una experiencia que guarda con especial cariño. “Fue chistoso, porque un mes antes de que me dieran la noticia que iba a participar en su video, me colé a un evento solo por verlo”, recuerda entre risas.

Valeska disfruta de hacer actividades manuales como coser y bordar. VANESSA TAPIA

Belleza sin moldes

En un país donde los estándares de belleza aún suelen ser rígidos, Valeska se abre paso como modelo comercial ‘curvy’ (al ser de contextura media). Ella lo sabe: no hay una sola manera de ser atractiva ni de destacar frente a la cámara.

Aunque, admite, no es sencillo. “Ciertamente la industria del modelaje tiene estándares de belleza y corporales que nos pueden llegar a afectar. A veces pienso si debo o no bajar de peso para estar más flaca, pero al final me arriesgo a romper moldes porque me encanta trabajar en campañas donde pueda representar a chicas que no se sienten representadas en la moda tradicional”, comenta con seguridad.

Hasta el momento, ha participado en diversas campañas comerciales para marcas nacionales e internacionales, y el año pasado participó en el concurso Supermodelo 2024.

Este año, su talento llamó la atención de una agencia de modelaje que le ofreció mudarse a India y China para trabajar como modelo internacional. Sin embargo, aunque la propuesta sonaba tentadora, Valeska decidió rechazarla para seguir otro de sus grandes sueños: estudiar veterinaria. “La actuación y el modelaje me apasionan, pero mi amor por los animales es algo que siempre ha estado conmigo. Sentí que era el momento de elegir mi carrera profesional”, confiesa.

"Compararse es el mayor error que puede cometer un artista. Cada quien tiene su proceso, su historia y sus oportunidades" Valeska Kristina, actriz y modelo.

“Toda mi ropa es de segunda mano”

Valeska no se convirtió en influencer por seguir una tendencia, sino por una necesidad genuina de compartir qué actividades diferentes hacer en Guayaquil y dónde comprar ropa de segunda mano o vintage. “Empecé a crear contenido porque me gusta hablar mucho y recomendar cosas que de verdad uso. Desde siempre, mi mamá me inculcó comprarle a los pequeños emprendimientos, a la gente que vende en la calle y no a las grandes empresas”, explica.

Por eso, en cada uno de sus videos, recomienda con entusiasmo hallazgos únicos en ‘huequitas’ de la ciudad y a bajo precio.

“Todo mi armario es ropa de segunda mano”, asegura. “He comprado ropa desde $2 que tienen un gran valor sentimental para mí. Me gusta vestirme distinto, siento que así tengo prendas únicas que no tendrá todo el mundo.”

A Valeska también la siguen por su amor a las actividades artesanales. “Hago muchas cosas con mis manos, me gusta tejer, bordar, coser… son de muy de abuelita, pero me encanta. Es muy loco tener influencia en las personas, que te escuchen y que decidan confiar en ti. Nunca me lo imaginé, pero mientras pueda seguir haciéndolo, lo haré”.

Sus rizos son su sello personal y disfruta usarlos en sus producciones fotográficas. VANESSA TAPIA

Rizos al aire

Presume a diario de su melena rizada que la acompaña en cada una de sus facetas artísticas. Su rutina de cuidado es sencilla pero efectiva: aplica crema y gel con el cabello aún mojado, define los rizos con las manos o un cepillo (de abajo hacia arriba) y los deja secar al aire libre.

Valeska disfruta usar accesorios como pañuelos y bandanas. VANESSA TAPIA

“Mis rizos son mi sello personal. Antes no me gustaban, pero desde la pandemia comencé a cuidarlos porque, al final, ¿si yo no me amo tal cual soy, quién me va a amar?”, confiesa.

Corazón rescatista

Aunque el arte la acompaña en cada etapa, el gran sueño de Valeska siempre ha tenido cuatro patas. Actualmente estudia para ser veterinaria, una decisión que nació de su amor por los animales y su deseo de ayudarlos. Ella y su mamá son rescatistas y comparten el anhelo de algún día tener un refugio para animales abandonados o maltratados. “Queremos dar nuestra voz a quienes no la tienen y ayudar desde nuestro granito de arena”, dice con emoción.

Actualmente, su carrera universitaria la costea con su trabajo como modelo y creadora de contenido, además cuenta con el apoyo incondicional de sus abuelitos maternos (América y Raúl).

Por eso, mientras sueña con levantar su propio refugio, Valeska sigue explorando todas sus facetas, convencida de que no tiene que elegir una sola versión de sí misma. “Ser actriz también te permite eso: ser muchas cosas al mismo tiempo, experimentar un poco de todo”.

Su mamá y abuelos maternos son su apoyo incondicional. CORTESÍA

Créditos. Fotos, producción y estilismo: Vanessa Tapia (@vantap.photostudio). Maquillaje: Miuriel Yaurincela (@miuribeauty). Vestuario: Veralover (@veraloverec). Accesorios: Mochi (@mochiaccesorios).

