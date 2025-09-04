Cómo elegir las gafas perfectas: cómo elegirlas según tu rostro

A la hora de elegir gafas, no solo importa la forma, también los colores y materiales de la montura.

Las gafas han dejado de ser un simple accesorio para convertirse en un auténtico sello personal. No solo protegen los ojos del sol y del viento, también hablan de quiénes somos y de cómo queremos mostrarnos al mundo.

La asesora de imagen Nicole Herdoiza lo resume así: este 2025 la moda pone la mirada en diseños que mezclan pasado y futuro, “desde monturas oversized que recuerdan a los años 70 y 80, hasta los Mini Cat Eye de espíritu Y2K y las formas geométricas con aires futuristas”.

A la lista se suman materiales sostenibles como acetato reciclado o madera, y una paleta cromática que va desde los tonos nude hasta colores vibrantes como rojo tomate, verde limón o turquesa.

En definitiva, las gafas no son un elemento más, sino “ese detalle diferenciador que proyecta seguridad, modernidad y coherencia con nuestra imagen”.

Cristina Wagne luce casual chic

La creadora de contenido Cristina Wagner juega con la estética arriesgada al lucir unas gafas oscuras rectangulares que fusiona con un top blanco ajustado y pantalón gris de corte recto.

El resultado es un look urbano, cómodo y a la moda, ideal tanto para un día casual como para una salida nocturna.

Natalia Regge luce un outfit elegante y minimalista

La creadora de contenido Natalia Regge demuestra que la sofisticación también está en la simplicidad.

Luce unas gafas negras de cortes geométricos que se convierten en el complemento estrella de un conjunto denim estructurado, que combina con un bolso burdeos y peinado pulido. Un look fresco y moderno.

Scarlett Córdova luce sexy y deportiva

La actriz y creadora de contenido Scarlett Córdova se roba las miradas con un total black acompañado de gafas oscuras tipo cat eye que aportan misterio y sensualidad.

Los zapatos deportivos y medias altas le dan un aire urbano y desenfadado, mientras que su pelo rojo refuerza la vibra atrevida y segura de este look.

Geanny Rivas luce un look con brillo retro



La actriz Geanny Rivas apuesta por unas gafas oversized con lentes naranjas que iluminan el rostro y le dan un aire setentero.

Decidió combinarlas con un vestido en tono vino, chaqueta de cuero y aretes llamativos, para lograr un look nocturno con mucha seguridad y un toque divertido de glamour.

Estrellas que inspiran



Las celebridades saben que unas gafas bien elegidas pueden convertirse en el detalle que define todo un look. Rosalía ha hecho de los modelos futuristas y geométricos parte de su sello personal, mientras que Hailey Bieber apuesta por diseños minimalistas y transparentes que combinan con su estilo ‘clean girl’.

Kylie Jenner (foto) se atreve con monturas excéntricas y coloridas que refuerzan su imagen irreverente. Todas ellos confirman que las gafas hoy en día son un elemento importantísimo de estilo, capaces de transmitir poder, frescura y autenticidad.

El color también habla

A la hora de elegir gafas, no solo importa la forma, también los colores y materiales de la montura.

Para un look atemporal y combinable con diversos estilos, las monturas metalizadas o en tonos neutros (como nude y carey) son un acierto seguro: funcionan igual de bien en un outfit formal que en uno casual.

Pero si lo que buscas es un aire más actual y moderno, los diseños transparentes o en acetato claro se convierten en los favoritos.

Guía rápida según tu rostro

Bien aplicada, la elección de las gafas también puede ser la estrategia perfecta para equilibrar las facciones y potenciar la imagen que se quiere proyectar. Como explica la asesora de imagen Nicole Herdoiza, “conocer la forma del rostro es clave para dar con el modelo que realmente favorezca”. Aquí sus recomendaciones:

Rostro redondo: gafas cuadradas, rectangulares o cat eye que alargan y afinan visualmente.

Rostro ovalado: es el más versátil, se adapta a casi todos los estilos: aviador, redondas, cat eye o rectangulares.

Rostro cuadrado: funcionan mejor los lentes redondos, cat eye o aviador, que suavizan las líneas marcadas de la mandíbula y frente.

Rostro alargado: las monturas rectangulares o cuadradas ayudan a equilibrar y dar amplitud.

Rostro triángulo invertido (frente amplia y mentón fino): los modelos redondos, cat eye o aviador son ideales para compensar y armonizar.

