¿Cuáles son los idols nominados a los premios MAMA 2024?

Los MAMA Awards, que podrían considerarse la versión asiática de los premios MTV, ya anunciaron a sus nominados para la edición de este año. Este evento es una ceremonia de premiación de música organizada por Mnet, una cadena de televisión surcoreana.

Los galardones se celebran anualmente y reconocen los logros de artistas en la industria musical asiática, especialmente en el género del K-pop, aunque también incluyen otras categorías musicales, aunque en menor medida.

Su importancia y aceptación a nivel global es tal, que en esta edición de 2024, se desarrollarán a lo largo de tres días y en dos lugares diferentes. La primera tanda tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos, el 21 de noviembre; en tanto que la segunda parte se desarrollará en el Kyocera Dome de Osaka, en Japón, con fechas programadas para el el 22 y 23 de noviembre.

Los ganadores de los premios se elegirán por una combinación de factores, entre las que están las evaluaciones de los jueces, los datos de streaming y las ventas de álbumes.

Premios MAMA, así es el evento

Además de los reconocimientos, los galardones cuentan con presentaciones en vivo y colaboraciones entre artistas, por lo que son muy esperados por los fans. En la edición de 2024 hay 23 categorías, entre ellas Álbum del Año, Banda Sonora y Video Musical.

Asimismo, en los premios MAMA hay un amplio espacio para reconocer el baile, que siempre destaca en la música asiática. La cultura del K-pop ha influido para que la danza ocupe un lugar importante en el show; incluso, los fanáticos recrean un baile diferente para cada nueva canción que estrenan los idols.

¨Premios MAMA, hablando de categorías

Existen cuatro categorías dedicadas al baile: Interpretación de Baile Solista Masculino, con nominados como Jungkook con Standing next to You y Taemin con Guilty; Interpretación de Danza Solista Femenina, con Hwasa y Jennie enfrentándose a otras tres artistas; e Interpretación de Danza de Grupo Masculino e Interpretación de Danza de Grupo Femenino, cada una con seis nominados.

Los premios MAMA también separaron dos categorías para reconocer al artista masculino y femenino favorito del público, en las que hay 50 nominados por género. Aespa, Sunmi y Hwasa son algunas de las ‘idols’ que compiten en la categoría femenina, mientras que entre los hombres que buscan ganar en Elección Masculina de los Fans destacan Jimin, Jungkook y Baekhyun.

La primera ronda de votación para las categorías Fans’ Choice está abierta hasta el 25 de octubre a las 23:59. Los artistas con más votos en cada apartado avanzarán a la segunda ronda, que será del 1 al 15 de noviembre. Para que un artista sea elegible, su música debe haberse lanzado entre el 1 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre de 2024, según el reglamento.

