La banda coreana BTS rompe su propio récord

Es todo un hito. La banda surcoreana BTS, que fuera formada en 2010, superó las 40 mil millones de reproducciones en Spotify, y se mantiene así en su posición que la ubica como la más escuchada en todo el mundo.

Jenniffer Tutivén: La bella del Bastión es la Reina de Guayaquil Leer más

Gracias a esa cifra, los músicos estarían superando su propio récord mundial Guinness como el grupo más reproducido en la plataforma digital. Esta distinción la obtuvieron a finales del año 2023 después de alcanzar el increíble número de 31.960 millones de reproducciones en la plataforma.

Lo curioso es que la boyband rompe este nuevo récord mientras atraviesan una pausa obligatoria de hacer música. Aquello se da porque seis de los siete integrantes están cumpliendo con el servicio militar.

Este es obligatorio para los hombres del país asiático que estén entre los 18 y 28 años. Deben servir de 18 a 21 meses, impulsados por la posibilidad de que se presente un conflicto armado con su país limítrofe, Corea del Norte.

'BTS paved the way', regresa el lema de sus fans

Por este logro, los fans de la banda surcoreana BTS volvieron a viralizar en redes sociales el término ‘BTS paved the way’, que se traduce como ‘BTS allana el camino’, un lema recurrente en las publicaciones de los fanáticos del septeto. La frase surgió desde el despunte de la banda a nivel global.

Las armys, como se hacen llamar los fans de los artistas, sostienen que “la llegada de la fama global de BTS hizo que Corea del Sur tenga más visibilización e incluso crezca su economía turística”.

Aunque esto es algo que RM, líder del grupo, otras bandas del país e incluso los medios de comunicación nacionales consideran ciertas, hay quienes creen que fue la canción Gangnam style, del artista PSY, la que puso a Corea del Sur en el ojo público desde su estreno y viralización en 2012.

Otros logros de la Boyband



Wim Hof: el lado más oscuro del hombre de hielo Leer más

Con 272 canciones lanzadas desde que debutaron en 2013, BTS acumula más de 27 millones de oyentes mensuales en Spotify y 11’370.945 reproducciones diarias en la plataforma musical.

Además de posicionarse como la banda con más reproducciones, BTS acumula otros reconocimientos. Ellos también son el grupo de K-pop más seguido en la plataforma, con más de 73 millones de seguidores. Además, V, uno de sus integrantes, se consolida como el solista de este género con más seguidores (más de 18 millones).

Hace casi un mes, los siete cantantes entraron al top de Billboard The greatest Pop Stars of the 21st Century (las mejores estrellas del Pop del siglo 21), donde ocupan el lugar 19. Desde 2021, la banda fue nominada a los Grammys en cinco ocasiones, pero nunca ha ganado. Por otra parte, han recibido 12 premios en los Billboard Music Awards y diez en los MTV Music.

En cuanto a sus canciones, seis de ellas ocuparon el puesto uno dentro del ranking Hot 100 de Billboard. En 2020, las canciones que llegaron a ese puesto fueron Dynamite, Savage Love y Life Goes On. El año siguiente, Butter, Permission to Dance y My Universe, que fue en colaboración con Coldplay, llegaron al top. Ahora, los fanáticos esperan que los chicos salgan del servicio militar, uno de ellos lo hará el mes que viene. Mientras, las armys se encargan de mantener a BTS en la cima.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!