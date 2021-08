¿Por qué BTS es 'trend topic' casi todos los días?

BTS es una boy band surcoreana formada en Seúl en 2010. Está compuesta por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. Debutó el 13 de junio de 2013, bajo la compañía Big Hit Entertainment, con la canción “No More Dream”, incluida en su primer sencillo “2 Cool 4 Skool”. Sin embargo la popularidad la alcanzaría en el año 2015, con sus lanzamientos de la serie The Most Beautiful Moment in Life: Part 1 (2015), Part 2 (2016), y Young Forever (2016).

Hoy es la banda surcoreana más conocida a nivel mundial, líder en música y redes sociales.

El grupo cuenta con fieles seguidores, siendo los latinoamericanos los más apasionados; son tendencia casi siempre que sacan contenido en sus redes, contando con 47.7 millones de seguidores en Instagram, 18 millones en Facebook y 39.9 millones en Tiktok.

PARA ENTENDER SU RELEVACIA HAY QUE DARSE UNA VUELTA POR SUS HITOS:

Es el grupo de K-Pop más visto en Youtube con 12 billones de visualizaciones. Son el único grupo K-Pop que ha estado 5 veces en la primera posición del Social Top 50 de Billboard. Son el grupo de K-Pop más seguido en Spotify con 33 millones de oyentes mensuales. Son el grupo que más votos han recibido para la categoría de Top Social Artist de los BBMAs. Son los primeros artistas de este estilo musical en recibir una nominación para los BBMAs y también ganarlo. Superaron los 45 millones de visualizaciones en 24 horas en el tema 'IDOL'. El tema de Fake Love se ha posicionado en el Top 10 del Hot 100 de Billboard, convirtiéndolos en el primer artista de K-Pop en conseguirlo. BTS son el primer artista de K-Pop en alcanzar los mil millones de reproducciones en Apple Music. Son la primera banda de K-Pop en ser número 1 en las listas del Reino Unido. Son los primeros artistas surcoreanos en ocupar la portada de la revista Time.

En la música no se quedan atrás, recaudando millones de visualizaciones en menos de 24 horas.

Con videos coloridos y bailes fuertes se han ganado el respeto de la industria asiática y norteamericana. Teniendo fans como Halsey, Becky G, Camila Cabello, entre otros.

Sus videos más populares en YouTube son:

DNA que cuenta con 1.3 billones de vistas

Dynamite con 1.2 billones

Idol con 983 millones

Fire con 240 millones

Y el más reciente 'Permission to dance' con 263 millones, publicado el mes pasado

Pese a ser una banda amada por casi todos, también han tenido que sufrir mucha discriminación y comentarios de odio.

Tal como paso con un programa de radio en República Dominicana, en el cual sus presentadores emitieron comentarios despectivos contra la banda.

“Se hacen cirugías para parecer estadounidenses” y “chinos que canta coreano” son las frases que encendieron a los millones de fanáticos de BTS en Twitter. En contra del programa ‘Esto no es radio’.

Con el hashtag #EstoNoEsRadioXenofobico que cuenta al momento con 131 mil retuits, los ‘Army’ como se los conoce a los seguidores de la banda, han demostrado su influencia y poder.

Si eres fan de BTS, seguramente sabrás que ARMY en realidad significa Adorable Representative M.C. for Youth y el término M.C. es usado para alguien que es un maestro del rap, por lo que usar ese término para BTS significa que sus fans son especiales para ellos.