'BTS': en el K-pop, el idioma es lo que menos importa

Life Goes On, el más reciente sencillo de BTS cuenta con 248 millones de vistas en YouTube

BTS es el grupo de surcoreano que en los últimos años ha establecido una gran presencia alrededor de todos los países del mundo con su música. Son la primera banda de K-pop en ganar Top Social Artist Award en los MTV Billboards Awards, entre otros muchos premios; han logrado batir varios récords en distintas plataformas digitales con su trabajo y han colaborado con artistas de la talla de Nikki Minaj, Halsey, Steve Aoiki y más.

Pero, ¿quiénes son y por qué han alcanzado tanta popularidad? Sus siete integrantes (Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jongkook) provienen de Corea del Sur. Debutaron en el 2013 bajo una compañía que en esos tiempos no era muy conocida, Big Hit Entertainment. Su primer sencillo, 'No more dream', marcó una diferencia en la industria del K-pop al tratar temas que apelan a la realidad y el entorno de los jóvenes, algunos tan simples como la vida en la escuela.

A partir de este momento, BTS no ha parado, por el contrario, ha demostrado tener un crecimiento sostenida. Sus fans, que se denominan Army, han sido parte de todo este proceso y se han mantenido leales a ellos. Esta realidad se evidencia en las redes sociales, con 32 millones de seguidores en Twitter, 36 millones en Instagram y 44 millones en YouTube. Sin olvidar que para los Billboard Awards, recolectaron 300 millones de votos online que les aseguró el premio.

Ecuador también tiene sus Army

Noemí Soriano es un ejemplo de estas 'Armys'. Comenzó a serlo en el 2017, no solo por su música, sino por las personalidades que los integrantes han ido mostrando en el transcurso de los años en sus apariciones en distintos reality shows. "Cuando los vas conociendo, te van gustando más porque son divertidos y se muestran como ellos mismos", explica a EXPRESIONES.

Sus seguidores sostienen que el atractivo es que hacen la música que ellos quieren escuchar. Pero la conexión va más allá de sus letras que hablan de bullying, salud mental y elitismo. También importa la producción de sus canciones, álbumes, coreografías y sus impresionantes videos musicales.

"Las personas se identifican mucho con sus canciones, por eso cada vez hay más Armys y más gente que los conocen", asegura Noemí. El idioma, dice, no es un impedimento, ya que no es difícil buscar las traducciones de letras en internet.

Noemí Soriano, fan declarada, asegura que no solo le atrae la música de BTS, también la personalidad de sus integrantes, de los que dice, son auténticos. Cortesía Noemí Soriano.

BTS se ha convertido en una sensación mundial y su fama no solo llega a quienes los siguen. A pesar de no considerarse fan de la agrupación, la guayaquileña Sol Velázquez ha escuchado algunos de sus temas musicales como 'Dynamite', que salió el año pasado, y destaca la creatividad que tienen los videoclips. "Me parece muy interesante la cantidad de gente que mueve este grupo y la industria del K-pop en general", comenta.

No todo es color de rosa

Los integrantes de BTS no han dudado en expresar sus luchas internas, especialmente en temas de salud mental, por eso se han convertido en modelos para muchos de sus fans al brindarles consuelo a través de sus experiencias. Esta faceta los llevó a ser nombrados embajadores embajadores de UNICEF en la campaña Love Myself y a asistir a la Asamblea de las Naciones Unidas en donde el líder, RM, ofreció un discurso a la juventud sobre el amor propio.

"Las cosas malas que sucedieron en tu vida y lo que sea que estés pasando en este momento, vamos a pasarlo juntos"

Sin embargo, llama la atención la cantidad de muertes entre los representantes de K-pop. Suicidios y cuerpos encontrados en circunstancias poco claras, hablan de un entorno difícil para estos jóvenes que viven al mil por ciento la presión de las redes sociales y de sus propios seguidores.

Nacer en el momento correcto

La historia del K-pop no es improvisada. Tras ella hay todo un aparataje. Su popularidad de los último años comienza en 2000, cuando el Gobierno de Corea del Sur comenzó a impulsar a la industria del entretenimiento en lo que se denominó La Ola Coreana, para dar a conocer al público internacional su cultura a través de su música, telenovelas, películas, etc.

BTS pudo ubicarse en el mapa global con el reconocimiento que este país estaba ganando y lo incrementaron. Todo esto gracias a Internet y las redes sociales. Suga, integrante del grupo, dijo en una entrevista para BBC Radio 1: “Creo que tenemos suerte de nacer en el momento correcto. Sin redes sociales no hubiésemos sido tan exitosos". El presidente del país, Moon Jae-in, expresó su agradecimiento en su discurso de fin de año. “Gracias por promover la cultura coreana en Estado Unidos. El K-pop, la cinta Parasite y BTS, han tocado el corazón de muchos estadounidenses”, dijo.

'Map of the Soul: 7'

Es el cuarto álbum de estudio (séptimo en total) de BTS. Fue lanzado el 21 de febrero de 2020, debutó en el número uno en la lista Billboard 200 de los Estados Unidos con 422.000 unidades de álbum equivalentes (incluidas 347.000 ventas) obtenidas en su primera semana. El álbum también fue excelentemente recibido en la cima de las listas en muchos otros países, como Japón, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Francia, Alemania, España y Reino Unido.