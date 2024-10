Estos son los finales alternos que tiene 'Sayonara' de Álvaro Díaz

El cantante puertorriqueño Álvaro Díaz, según Rolling Stone “uno de los referentes más importantes para el género urbano”, creó tres finales alternativos para su último álbum, Sayonara. El disco, estrenado hace cuatro meses, relata a través de veinte canciones el proceso de duelo que se vive al terminar una relación de pareja.

Este 8 de octubre se publicó Xq eres así, en colaboración con la cantante Nathy Peluso. Este es el primero de tres finales alternos que tiene la narrativa y en 24 horas ya está dentro del Top 30 en Música de Youtube y supera las 137 000 vistas. Pero para entender cómo termina la historia, hay que repasar el inicio de ella.

La travesía emocional de Sayonara

El disco arranca con Te vi en mis pesadillas y en cuanto pasan los ‘tracks’, el oyente se envuelve en un ambiente de despecho y locura con temas como PLN y Lentito. Este subidón emocional se desvanece más adelante en temas como Mami 100pre sabe y le da la bienvenida a lo que los fanáticos han llamado ‘sadvarito’ (Alvarito triste), en temas de desamor como En PR no hace frío y Quien te quiere como el nene, que reflejan el deseo del artista por volver con su expareja. El álbum finaliza con No llores si me voy, que los fanáticos describen en redes sociales como la despedida perfecta a ese amor.

Sin embargo, el artista anunció que sacaría tres canciones adicionales para continuar con la historia, cada uno de ellos con un enlace diferente. Es aquí cuando la audiencia se divide. Por un lado hay quienes creen que Sayonara no necesitaba un cierre extra, mientras que otra parte de la fanaticada percibe a estos nuevos temas como un plus a esta historia de amor que inició en el álbum Felicilandia, que se lanzó en el 2021.

Los finales alternativos

Alvarito, como lo apoda de cariño su adudiencia, decidió publicar las canciones a través de un método tan innovador como curioso dentro del género urbano. Antes del lanzamiento oficial de estas canciones, los fans tuvieron la oportunidad de registrarse en una página oficial del cantante para elegir entre tres opciones el desenlace que ellos le quisieran dar a la historia sentimental que ellos atraviesan.

Ya no te pienso, Maybe no te tengo que decir adiós y Odio que te extraño eran las tres opciones, haciendo referencia a tres situaciones amorosas distintas. Sin embargo, el nombre de las opciones no es el mismo con el título oficial del track. De acuerdo a su elección, la audiencia escuchó un adelanto del tema correspondiente a la opción seleccionada.

La recién estrenada Xq eres así corresponde a la opción Maybe no te tengo que decir adiós. En la letra y el ritmo se refleja la confusión entre soltar o no a alguien que te hace sentir bien, pero que no es para ti. A lo largo de este mes se estrenarán Hattori, que corresponde a Ya no te pienso y reafirma haberse olvidado de esa persona. Mientras que JPN será el equivalente a Odio que te extraño, pues líricas como “yo te quería for life”, que forma parte del extracto publicado por el artista como adelanto, transportará a los oyentes a un entorno de melancolía.

