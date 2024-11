La singular meta de Lily Phillips: 1.000 hombres en un día, ¿cómo y para qué?

Lily Phillips, una modelo británica de 23 años y creadora de contenido para adultos en plataformas como OnlyFans, ha causado gran revuelo en redes sociales al anunciar su próximo desafío: superar su propio récord de encuentros sexuales con 101 hombres en un día y llevarlo a una nueva marca de 1000 participantes en una jornada. Phillips, que cuenta con más de 500 mil seguidores, compartió su experiencia previa a través de un video en TikTok, donde describió cómo fue su primer reto en su habitación en Londres.

“Sentí que me atropelló un autobús”, confesó Phillips sobre el agotamiento físico tras pasar 14 horas ininterrumpidas con 101 personas. La jornada comenzó a las 9:00 a.m. y finalizó después de las 11:00 p.m., según explicó la modelo en un video en su cuenta de la red social X.

Para documentar esta experiencia, Phillips compartió varios videos que revelan el proceso antes y después del maratón. Uno de estos clips fue grabado bajo la tendencia “get ready with me” (prepárate conmigo), en el cual mostraba su preparación para el evento. “Voy un poquito tarde… pero los chicos no pueden empezar sin mí”, dijo la modelo mientras se alistaba.

Responde a las críticas

La noticia generó una ola de críticas en redes sociales, a lo que Phillips respondió directamente: “He recibido muchas críticas… entiendo su posición, pero desde mi perspectiva, solo soy una chica que intenta disfrutar y hacer contenido para ustedes”. La actriz afirmó que, a pesar de las reacciones negativas, disfruta de su trabajo y no permite que las críticas le afecten. “Esto es divertido para mí, lo disfruto. Nadie me está forzando a hacerlo y siento que estamos retrocediendo a un tiempo en que las mujeres son avergonzadas por sus elecciones”, expresó en sus redes.

Phillips dejó claro que su intención no es inspirar a otras mujeres a seguir sus pasos, sino más bien afirmar su autonomía y libertad de elección. Para ella, este reto no solo es un acto para complacer a sus seguidores, muchos de los cuales participaron en la jornada, sino también una forma de conectar más con su audiencia.

¿Quién es Lily Phillips?

Con 23 años, Lily Phillips se ha convertido en una figura popular en las redes, acumulando más de medio millón de seguidores. Además de su actividad en OnlyFans, Phillips se muestra activa en otras plataformas, donde comparte tanto contenido profesional como detalles de su vida personal.

Phillips ha revelado que su próximo desafío será aún más impactante: busca establecer un nuevo récord con mil encuentros en solo 24 horas. Es así que ha dejado sus redes sociales y contacto disponibles para los interesados en participar en el reto, invitándolos a seguirla en Instagram y contactarla a través de su equipo de administración.

La creadora de contenido, quien ha amasado una fortuna gracias a estos retos, asegura que su audiencia está a la expectativa de cada movimiento, sin importarle las críticas. “Cada reto es una aventura”, comentó en sus redes, sugiriendo que este próximo desafío podría consolidarla como una de las figuras más atrevidas de la plataforma.