Luana Alonso y La Joaqui: De los JJOO y la música al Only Fans

La nadadora Luana Alonso y la cantante argentina conocida La Joaqui sorprendieron a la audiencia al anunciar que crearon sus cuentas para adultos en Only Fans esta semana de octubre. Ambas hicieron el anuncio a través de sus redes oficiales, en las que acumulan miles de seguidores.

Luana Alonso es conocida por su reciente y polémica participación en los Juegos Olímpicos (JJOO). Ella tambie´n fue parte de competiciones internacionales y campeonatos sudamericanos en los que repesentó a su país, Paraguay. La hermosa joven destacó en pruebas de estilo libre y mariposa que la llevaron rumbo a la última edición de los JJOO pero no concluyó el programa.

Alonso fue expulsada de los Juegos Olímpicos París 2024 por “conductas inapropiadas”, según indicaron los organizadores del evento. Tiempo después, la paraguaya anunció que pondría en pausa su vida como nadadora con una publicación en su cuenta de Instagram, en la que acumula más de un millón de seguidores.

Ahora, la exdeportista sorprendió a sus seguidores con una provocadora foto en sus historias, en la que se ve su marcado abdomen. Lo impactante no es su escultural físico si no el link de que comparte para que sus seguidores se suscriban para obtener contendido exclusivo: “Tu exnadadora favorita, no te arrepentirás”, se lee en la descripción de la página azul.

La Joaqui se suma a la ola de Only Fans

Otra que va por el mismo camino es cantautora argentina conocida como La Joaqui. La joven, después de lanzar su nuevo álbum, publicó en sus historias de Instagram una provocativa foto modelando una delicada lencería roja. Esto, con el fin de publicitar su nueva cuenta en la misma plataforma que Luana.

“Una turra kawaii con un lado que te gustaría conocer... Vení a descubrir la parte de mí que nadie ve”, es la descripción que tiene en su página azul.

Según se indica en el sitio, la cantante le dio 50 % de descuento a sus primeros 500 suscriptores, quienes deberán pagarán $9,99 por 31 días. Después de ese tiempo, el costo para ceder a este contenido volverá a la normalidad, es decir, $19,98 cada mes.

