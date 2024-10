Luana Alonso dejó la natación y abrió su cuenta en OnlyFans

Luana Alonso se retiró de la natación a sus 20 años, tras su participación en los Juegos Olímpicos 2024, porque quería enfocarse en su carrera en ciencias políticas, para ayudar a impulsar el deporte de su natal Paraguay desde este ámbito. Sin embargo, meses después sorprende con la apertura de su cuenta en OnlyFans.

A través de una historia publicada su cuenta de Instagram (luanalonsom), el 10 de octubre de 2024, en la que tiene 1.1 millones de seguidores, Luana reveló que venderá contenido exclusivo: fotos y videos, y, además, compartió el enlace de su perfil en esta plataforma, en la que se promociona como: “tu exnadadora favorita”.

Y con este mensaje en la descripción de su cuenta de Onlyfans: “Te prometo que no te arrepentirás de esto”, motiva a que sus seguidores, que quieren ver a la paraguaya en su nueva faceta candente, paguen la suscripción mensual que tiene un valor de 35 dólares, o la semestral de $ 136.5.

Luana no ha perdido tiempo y ya ha publicado 17 fotografías y 8 videos. Algunas gráficas ya se han filtrado por las redes sociales, en las que se muestra luciendo diferentes trajes de baños. Y, aunque no ha especificado cual será el tono de su contenido, no ha subido fotos de ella desnuda.

SU RETIRO DE LA NATACIÓN

La exnadadora, nacida en la capital paraguaya, Asunción, compitió en los Juegos Olímpicos de París, que se desarrollaron entre el 6 de julio y 11 agosto de 2024. Y, tras participar en su última prueba de los 100 metros estilo mariposa, el 27 de julio, minutos después de terminar la carrera, entre lágrimas, anunció su adiós.

Luana Alonso practicó natación por 18 años. Tomada de @luanalonsom

“Estoy muy sentimental porque fue mi última carrera y ya me retiro”, mencionó mientras intentaba contener las lágrimas, y agregó: “Voy a seguir mi carrera en ciencias políticas. Quiero ser ministra del deporte algún día, porque como atleta conozco lo que sufren los deportistas en mi país y quiero impulsar el deporte”.

Los sentimientos invadieron totalmente a Luana, al poner fin a una travesía en el deporte que practicó por 18 años. El mundo del deporte la vio llorar.

