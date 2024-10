FIFA: Así marcha la 'revolución' que pretenden hacer las ligas de Europa

LaLiga con su presidente Javier Tebas (c) durante la reunión con más directivos de ligas europeas y la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro).

La denuncia de las ligas de fútbol europeas y la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro), contra la FIFA, por abuso de su posición dominante en el fútbol al establecer los calendarios en las distintas competiciones que estarían saturando a los futbolistas, no se quedó solo ahí. Este martes 15 de octubre, la arremetida contra el máximo organismo continuó y todo apunta a que se avecina una revolución.

“La queja explica cómo la imposición de decisiones sobre el calendario internacional por parte de la FIFA es un abuso de posición dominante e infringe la legislación de la Unión Europea. La jurisprudencia reciente (...) deja claro que la FIFA debe ejercer sus funciones regulatorias de forma transparente, objetiva, no discriminatoria y proporcionada para neutralizar su conflicto de interés”, se dijo ante la Comisión Europea.

Efecto en dominó

La FIFA apareció ya dando su respuesta en la que reiteró que el calendario internacional actual fue aprobado por unanimidad por su Consejo, que está compuesto por representantes de todos los continentes, incluida Europa, después de “una consulta amplia e inclusiva, en la que participaron FIFPRO y organismos de las ligas”.

También sostuvo que “algunas ligas europeas (que son organizadoras y reguladoras de competiciones) actúan con intereses comerciales, hipocresía y sin tener en cuenta a los demás”.

“Esas ligas aparentemente prefieren un calendario repleto de amistosos y giras de verano, que a menudo implican viajes extensos por todo el mundo. Por el contrario, la FIFA debe proteger los intereses generales del fútbol mundial, incluida la protección de los jugadores, en todas partes y en todos los niveles del juego”, agregó.

Ante esto, Javier Tebas, presidente de LaLiga española, aseguró que una potencial huelga de los jugadores de fútbol por la saturación en el calendario de partidos contaría con su “comprensión personal”, aunque el organismo que dirige, como institución, no apoye este tipo de iniciativas.

“El problema que manifiestan los jugadores (lesiones por la saturación de partidos en el calendario) es un problema real. Nosotros estamos más con el problema del ecosistema económico del fútbol europeo y ellos lo valoran”, dijo Tebas quien además pidió a su homólogo en la FIFA, Gianni Infantino, que retire el Mundial de clubes de 2025, porque “no es necesario para los jugadores, ni para los clubes, ni para la FIFA y lo único que hace es desorganizar”.

“Presidente de la FIFA, usted sabe que no tiene vendidos los derechos audiovisuales por el presupuesto que dijo. Usted sabe que no tiene los patrocinios como había presupuestado y sabe que las ligas y el sindicato de jugadores no queremos ese mundial, retire ese mundial ya”, reclamó.

