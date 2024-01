Simón, un grito de libertad por Venezuela

Protagonizada por Christian McGaffney, Simón está basada en hechos reales. Retrata la historia de un líder estudiantil venezolano que escapa a Estados Unidos y se encuentra en la disyuntiva de si pedir o no asilo político. Entre tanto, confronta todos los traumas mentales que le dejó haber sido detenido durante las protestas contra su Gobierno en 2017.

Aunque se estrenó en Latinoamérica el año pasado, tras la nominación que consiguió para los Premios Goya 2024 en la categoría mejor película iberoamericana, el elenco ha llevado a cabo una pequeña gira por las principales ciudades de España para promocionarla.

EXPRESIONES estuvo presente en una proyección realizada en la Academia del Cine Español en Madrid en la que, además de McGaffney, estuvo presente el director, Diego Vicentini. Él reveló cómo se siente haber hecho este filme que ha marcado un antes y un después en la industria venezolana.

“Para nosotros esta película implica no poder volver a nuestro país, pero al menos yo no me arrepiento ni un segundo haberla hecho porque creo en el poder del cine. Creemos que esto vale la pena y creemos en la importancia de contar nuestra historia. Por eso todo el esfuerzo detrás. Queremos seguir visibilizando el presente de nuestro país”, manifestó.

Asimismo, se refirió al milagro que ha sido para él y todo el equipo técnico, en su mayoría de Venezuela, llegar hasta donde están ahora, y por los logros conseguidos. Sobre todo la reciente nominación.

“En un inicio, pudimos postular la película porque así lo decidió la Academia Venezolana de Cine. Fue un proceso libre y democrático en el que cada cineasta votó en línea. Es por eso que estamos aquí”, resaltó.

UN CRUDO RETRATO DE LA REALIDAD

¿Quién es Christian McGaffney?

Inició su carrera en 2005 en Caracas, Venezuela. Su primer papel fue en la serie juvenil Con toda el alma, transmitida por Venevisión. También participó en las novelas Voltea pa’ que te enamores, Torrente, un torbellino de pasiones, Un esposo para Estela, Natalia del mar, Las bandidas y La virgen de la calle.

Asimismo, ha logrado hacerse un hueco en el teatro en obras como Actos indecentes: Los tres juicios a Oscar Wilde, Toc-Toc y HIGH. Con esta última representó a Venezuela en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá 2012. Sobre su vida personal, en 2020 se casó con la también actriz venezolana María Gabriela de Faría, reconocida por su papel en la trama ISA TKM de Nickelodeon, tras siete años de relación. La pareja actualmente vive en Los Ángeles, California. Hace poco se dio a conocer que De Faría tendrá un papel en la nueva película americana de superhéroes del DCEU, Superman: Legacy, en la que interpretará a la villana Angela Spica.

AMENAZAS Y MIEDO

Cuando después de 13 años, en julio del año pasado, Diego Vicentini regresó a Venezuela para presentar la película en el Festival de Cine Venezolano, recibió una observación, traducida como amenaza, en su certificado de nacionalidad. Se le advertía que la producción podría estar violando la Ley contra el Odio y la Convivencia Pacífica en su artículo 20 y acarrear penas de entre 10 y 20 años de cárcel.

El director tuvo que regresar a Estados Unidos, lugar en el que reside, antes de lo planeado, por recomendaciones de su círculo cercano.

La noticia es que el filme no ha sido censurado en el país, cosa que sí ha pasado anteriormente con otras producciones audiovisuales.

Las otras cintas nominadas

Los Premios Goya 2024 tendrán lugar el 10 de febrero en Valladolid, España. En la actualidad, consta de 28 categorías. Entre ellas destaca la categoría de mejor película iberoamericana, en la que la producción venezolana Simón compite junto a otras destacadas cintas, como Alma viva de Portugal, La memoria infinita de Chile, La pecera de Puerto Rico y Puan de Argentina.

