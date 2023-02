En la entrega de los Premios Goya, el 11 de febrero, se le rindió un homenaje póstumo al cineasta español Carlos Saura quien, por cosas de la vida, murió un día antes.

Varios fueron los discursos y menciones. En el tributo no podría faltar la canción Porque te vas compuesta por José Luis Perales y cantada por Jeanette. El tema fue incluido en la banda sonora del filme dirigido por Saura, Cría Cuervos (1976).

Lo que llamó la atención es que en la ceremonia, la persona que interpretó el tema no fueron ni Jeanette (71) ni el cantautor José Luis Perales (78), sino la mexicana Natalia Lafourcade (38), algo que causó la furia de la artista hispano-británica.

La baladista de otros éxitos como Soy rebelde y Frente a frente, confesó a diario El Mundo que no es cinéfila, pero en esta ocasión quiso ver la gala por televisión por tratarse del reconocimiento a Carlos Saura. “La familia estupenda, maravillosa, la carta que leyó Lali, su viuda, fue muy tierna. Durante toda la ovación lloré y, de repente, empezaron a poner imágenes de Cría Cuervos, más que de ninguna otra película. Cuando vi salir a la cantante mexicana me quedé de piedra, se me secaron las lágrimas. No me lo podía creer”, menciona.

Añade que lo sucedido no tiene ninguna explicación y le molesta que nadie la llamara para asistir. “Ha sido un error brutal. ¿Alguien se imagina que My heart will go on, de Titanic, cantada por Celine Dion, la hubiera interpretado otra persona en el escenario durante una gala de los Óscar? Esto jamás hubiera ocurrido”.

Aclara que no tiene nada en contra de Natalia, “ya que a la pobre la contrataron y ya está, como lo podían haber hecho con otra persona. Pero hay que defender lo nuestro. Me tenían que haber llamado, incluso para pedir perdón”.