Frontal, directa, segura y sin falsa modestia, así se presenta Silvana Torres, la presentadora de TC, en esta nueva entrega de Tengo que decirlo.

1 “Tras la salida de De boca en boca asimilé la situación, hoy estoy en De casa en casa, muy bien, continúo en TC, en enero me enteré que estaba embarazada”.

2 “Nunca me preocupé por el trabajo, no porque me sobre el dinero, sino por que sé lo talentosa que soy. Sabía que no me botarían por este motivo”,

3 “Reconozco que me afectó emocionalmente cuando De boca en boca salió del aire, un programa consolidado, éramos una familia, nos llevábamos tan bien. Gracias a Dios me reubicaron, vieron potencial en mí”.

4 “Cuando recién ingresé a TC estuve en De casa en casa con el segmento Para la oreja, me dieron la oportunidad, pero por cuestión de tiempo y de horarios tuve que salir. Hoy he regresado y me siento muy bien porque me llevo excelente con la productora Johanna Drouet, también con Jasú y mis otros compañeros. Estoy encantada”.

5 “Soy una profesional y estoy preparada para desenvolverme en cualquier área. Aunque me gustaba el trajín de antes, ahora estoy más estresada (risas), no sé si será el embarazo. Anteriormente tenía que hacer tres notas diarias y polémicas, editarlas, pero logré adaptarme, me dan notoriedad con el segmento De frente con la verdad”.

6 “Pienso patentar ‘Queremos saberlo’. Cada vez que sale un hecho relevante y no solo de farándula aparece esa frase y los memes van porque van. A través de ella se ve reflejado mi trabajo, mi pasión, así soy en mi diario vivir”.

7 “Considero que La Veneno es un personaje dentro de la televisión ecuatoriana, Silvana Torres es totalmente diferente, no soy egocentrista, no me creo lo mejor de lo mejor, soy la mejor. No lo digo con el ánimo de dañar a nadie porque muchos se ofenden, pero estoy segura de quien soy y a quien me rodea también le digo que lo es”.

La comunicadora ignora todavía el sexo de su bebe. Aquí también aplica el 'queremos saberlo'. Fabián Sesen

8 “Si resalto lo bueno en los demás, ¿porque no voy a resaltar lo mejor de mí?”.

9 “La Veneno es una marca y sí tiene algo de Silvana Torres. Sincera, frontal, directa y a veces ha habido problemas por eso. Hay quienes no me quieren y me consideran odiadora, pero yo soy así. Si no me gusta algo de ti, te lo digo y sutilmente. La Veneno es más imprudente y te suelta las cosas sin camuflarlas”.

10 “Cuando se apagan las cámaras, mi entorno es otro, nada de ñañerías con la gente de la televisión. No salgo, no farreo. Mi círculo de amigos no está en la farándula. Eso me conviene a la hora de hacer mi trabajo, no tener compromisos. Soy muy cauta y por eso mantengo distancias y no solapo, no me caso con nadie”.

11 “Hay gente del medio que sabe diferenciar las cosas y valora mi trabajo, aunque le haya dado palo. Carlos José Matamoros por ejemplo”.

12 “Cuando salió del aire De boca en boca se ensañaron conmigo, me preguntaba si no había otra persona en la farándula, éramos cuatro panelistas y solo hablaban de La Veneno. Me atacaban, pero al final no me importaba. Digan lo que digan, me mantienen vigente”.

13 “No sé si exista en TC otro proyecto de farándula, a mí me encantaría, pero hacerlo en este canal”.

14 “De la farándula la que más vende es Carolina Jaume. Ella lo dijo en una de mis entrevistas que nunca han sido hueso. Muchos replicaron su frase ‘yo vendo’. Ella genera para bien o para mal. Después de ella, Marián Sabaté, Mariela Viteri y Emilio Pinargote”.

Silvana no descarta volver a un programa de farándula, pero tendría que ser en TC. Fabián Sesen

15 “No puedo tener odio en mi corazón porque soy una mujer cristiana. Reconozco que hay gente que no me cae bien. No soy hipócrita, pero no me gusta desear el mal a alguien o verla tres metros bajo tierra. Simplemente no me cae bien y punto”.

16 “Cuando estás con el de arriba y eres buena persona, la maldad no te llega. Gracias a Dios sigo en TC, mi casa, me siento querida, valorada y respetada por mis jefes”.

17 “No quiero que me malinterpreten, pero estoy consciente de quien soy y lo digo con la mayor humildad del mundo, trabajo con pasión”.

18 “Me gusta rodearme de un buen equipo, sé dónde debo estar y con quién quiero estar, gente que me sume. Puedo laborar al lado de alguien que no me cae bien, pero si me ponen al lado de un grupo de pelagatos que no está en mi misma posición y no me llega, jamás”.

19 “Soy de las que mira mucho el rating y quiere ser la mejor y estar bien”.

20 “De la gente de la televisión admiraba a Miguel Cedeño, soy quien soy por él. Ahora no admiro a nadie”.

21 “Hoy cualquiera se cree presentador de farándula y ni siquiera ha terminado la universidad. Ojo. No pienso que un título te avale, porque hay gente que nace con ángel y pasión, pero veo que existen quienes creen que basta una cámara y lanzar con ventilador ya es un presentador y no se preocupan por hablar bien, aprender dicción e invertir en su imagen, ellos sonarán por un tiempo, pero se olvidan que lo que fácil llega, fácil se va”.

22 “Nunca recibí una llamada de alguien de Ecuavisa (para Los hackers de la farándula), pero gente relacionada con esa producción lo hizo a través de una amiga del medio. Me enteré que iban a tenerme tres meses y luego sacarme para decir que no pasé la prueba. Un plan macabro. Igual no iba a aceptar porque no pagaban bien. El sueldo no compensaba lo que debería ganar como una profesional, además jamás me iba a ir a ese programa”.

TAMBIÉN DEBE SABER QUE...

De niña admiraba a la presentadora Gabriela Pazmiño Pino.

Entre sus amigos del medio televisivo -que son muy pocos- cita a Emilio Pinargote, Marlon Acosta, Saskia Bermeo y Jasú Montero.

En sus ratos libres, lo que más le gusta es viajar, principalmente a la playa y a la Sierra. También comer e ir al cine.

Va al templo con frecuencia, dice ser muy apegada a Dios.

Considera que La Veneno es una marca y por eso hay gente que sueña con ella para bien o para mal.

Los comentarios en las redes sociales le dan risa. “Siempre hablarán de mi físico o mi vida profesional, no de mi vida privada porque nunca doy de qué hablar en este aspecto”.

Lamenta no haber estado en la audiencia de Carolina Jaume. De haber estado, su trabajo hubiese sido extraordinario.