Recientemente, la prensa mexicana confirmó que el cantante Pablo Montero (48) fue denunciado por presunta violación a una joven mujer en Chiapas. Por primera vez él se dirigió a los medios de comunicación de su país acerca de este asunto legal.

“Debido a que no tenemos acceso a la carpeta de investigación, que dicen, se sigue en mi contra, por recomendación de mi abogado, no daré más declaraciones hasta conocer la acusación que se me hace”, mencionó en un comunicado reproducido por People en Español.

“Entiendo el interés de los medios de comunicación por tener más información sobre el caso; sin embargo, al existir un procedimiento legal, no me es posible emitir una declaración en este momento”, agregó.

Emel Atici: la actriz turca es hallada sin vida entre los escombros de un edificio Leer más

Montero quiso terminar con algunas controversias suscitadas por esta situación.

“Me gustaría dejar claro que no hay una orden de aprehensión en mi contra; así como es falso que haya pagado una cantidad de dinero para que se retire la denuncia”, continuó el recordado galán de telenovelas mexicanas.

“Finalmente, quiero confirmar que estoy en México trabajando y tendré una presentación en vivo, por lo que también desmiento que me esté escondiendo. Como siempre lo he demostrado, soy una persona que da la cara y en esta ocasión no será la excepción, pues no he cometido ningún delito”.