Mauricio Altamirano, ‘El Cuy', se enfrenta a un proceso legal, pues el panameño, exparticipante de El poder del amor, Miguel Melfi, solicita medio millón de dólares. El chico reality considera que su honra ha sido manchada luego de que Altamirano hablara de un supuesto encuentro de connotación sexual entre Melfi y un presentador de la farándula ecuatoriana.

El 14 de febrero será la audiencia de juicio y se conocerá si el fallo será a favor o en contra del exenamorado de Andreína Bravo.

EXPRESIONES consultó al ‘Cuy’ respecto a lo sucedido. “Yo estoy tranquilo, esperando que se dé la audiencia el 14 de febrero. A mí como periodista me llegó una información que la compartí en Calientitos hace un año. Pero nunca lo aseguré, se manejó con supuestos. Al día siguiente rectificamos la noticia, pues era falsa. A mí me habían mentido, ese vídeo no existe”, reconoce el comunicador.

Añade que no pidió disculpas en su momento porque el presentador del programa lo hizo. “Yo quise hacerlo pero no me dejaron. No supe más del tema hasta ahora que me entero por las redes sociales”.

Si la justicia falle en su contra, Mauricio Altamirano no solo tendrá que ir a prisión por 30 días sino pagar 500.000 dólares, una cifra que podría ser prorrateada y pagar en partes.