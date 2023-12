Silvia Pinal en una unidad de terapia intensiva, pero estable

La actriz mexicana, Silvia Pinal (92), se encuentra en cuidados médicos en una unidad de terapia intensiva de un hospital privado en la Ciudad de México. Por el momento se ha confirmado que ya puede respirar sin uso de un respirador o una máquina que le ayude, por lo cual se mantiene en un estado estable.

La inquietud acerca de su condición, surgió el 24 de diciembre pasado, cuando, Pinal habría experimentado un presunto infarto, lo que condujo a su ingreso inmediato al sanatorio.

“No le dio un infarto, pero empezó a no responder, no respiraba, se la llevaron a un centro de salud al sur de la Ciudad de México y cuando llegó al hospital le tomaron los signos vitales, no estaba respirando ya doña Silvia y la tuvieron que meter de inmediato a terapia intensiva”, dijo el comunicador Gustavo Adolfo Infante.

Sin embargo, la periodista María Luisa Valdés Doria precisó que desde el 22 de diciembre, Silvia Pinal se encuentra bajo atención médica debido a diversas complicaciones en las vías respiratorias.

Según lo compartido por Gustavo Adolfo Infante, se estima que podría recibir el alta médica entre el 29 y 30 de diciembre.

“No han aparecido fotos de ella en la cena de Navidad, obviamente porque no tuvo cena, estuvo en terapia intensiva”.

El periodista dio detalles sobre el problema respiratorio que enfrenta la actriz, destacando complicaciones en los pulmones que han afectado sus actividades diarias. Este inconveniente ha impedido incluso su tradicional retiro a su hogar en Acapulco, una práctica habitual. Pinal ha tenido varios problemas de salud en los últimos años. No se deben a la edad, sino a la temporada de invierno.

