Campanita y Julián Campos: Su hijo, el mejor regalo del 2023

La bailarina Kimberly Cedeño (29) y el actor y jugador de fútbol colombiano Julián Campos (34) perdieron en tres ocasiones a los bebés que esperaban. Después de esos intentos, en 2023 lograron ser padres de Julián Hernando, quien ya tiene tres meses de nacido y que acaba de recibir el sacramento del bautismo en La Catedral de Guayaquil.

La pareja hace poco vivió su primera Navidad con el pequeño y se prepara para la llegada del 2024. “Puse el árbol y la decoración de mi casa para él, además un nacimiento. Cuando ya esté más grande le explicaré el verdadero sentido de esta fecha”, dice Campanita, a la que le brillan los ojos cuando se refiere a su hijo.

El menor lleva los nombres Julián Hernando en honor a su padre y abuelo, respectivamente. “Hicimos una promesa. Mi papi venció el cáncer. Prometimos que cuando tuviéramos un hijo lo llamaríamos como él”, cuenta emocionado Julián.

“Viví con miedo las 39 semanas con dos días. El embarazo fue hermoso, pero me sentía preocupada por lo que podía ocurrir”, recuerda la madre. Ahora está hermoso, grande y fuerte, parece que tuviera más edad y cuando se lo carga se nota que está bien ‘papeado’.

¿Cómo les cambió la vida el bebé?

J: Fue un proceso complicado. Pasamos de sentir que perdíamos todo, incluso mi esposa perdió la fe, ella me pidió que sacara cualquier imagen religiosa de la casa, pero nos fortalecimos. Logramos superar esos momentos amargos. Buscamos la razón por lo que aquello estaba ocurriendo. Nos hicimos exámenes, no existía una explicación médica.

K: Mi ginecóloga y otra doctora colombiana, que es amiga de la familia de Julián, dijeron que yo tenía el síndrome antifosfolípido (SAF), el cual presenta riesgo de aborto. Se pueden originar coágulos en la placenta y como consecuencia de ello, el feto puede no recibir el aporte necesario de sangre para su desarrollo.

¿Qué fue lo más complicado de todo el proceso?

J: Durante todo el embarazo y un mes después, a diario, debía colocarse una inyección en la barriga para evitar que se coagule la sangre. Esa medicina costaba siete dólares. En las redes sociales aparece una foto del niño rodeado de esas inyecciones para que la gente comprenda todo lo que vivimos.

K: A pesar de todo, hemos disfrutado el 2023, desde que nos enteramos que estaba embarazada. Gané Soy el mejor y ya estaba esperando un bebé, pero no lo sabía.

¿No ‘cerrarán la fábrica’?

K: Siempre he quedado en estado sin problemas, los inconvenientes se dan por lo ya mencionado. Decimos que Julián Hernando es un milagro porque el embarazo siempre llegaba hasta la sexta semana. Pero cuando me hice el eco, ya tenía siete semanas y media. Había avanzado.

J: Por ello decimos que se dio un milagro, todavía no estaba sometida a ningún tratamiento.

¿Entonces vendrán otros...?

K: Quiero otro. No me ligaré, porque si me da arrebato buscaré también el tercero (risas). Siempre deseamos una familia grande.

¿Qué propósitos tienen para el nuevo año?

J: Solo pido salud y empleo.

K: No lo he pensado. Estoy enfocada en vivir el día a día. Quisiera que mi hijo crezca sano, trabajar y necesitamos que el país se calme en lo referente a la delincuencia. Nos da miedo salir, porque no sabemos si en cualquier momento se arma una balacera y estamos en riesgo.

J: Los primeros tres meses no hemos podido dormir bien porque nos da miedo todo, la muerte súbita. A veces le preguntaba a mi esposa si el niño estaba respirando. Nos costó tanto que ahora lo protegemos mucho. Nos hemos vuelto más sensibles con el dolor de los demás. Ahora somos padres y comprendemos lo que cualquiera sufre si algo le ocurre a su hijo.

¿Qué quemarían...?

K: No me quejo de lo vivido, ya sea bueno o malo. De todo aprendemos, son pruebas que Dios nos pone. A mí me puso muchas y seguí adelante. Todo valió la pena. Ahora tengo un hijo precioso y maravilloso. No quemaría nada.

J: Tal vez en otro año habría dicho que quemaría muchas cosas, pero en 2023 solo hay que agradecer. Mi esposa tuvo un parto normal, nuestro bebé nació en Nueva York, Estados Unidos. Fue más por precaución, no por otra razón. No ha faltado el trabajo. Vivo agradecido con este país. Ya llevo 9 años, aunque vine solo por tres meses.

¿Consideran Ecuador como su hogar?

K: Siempre le he dicho que nos vayamos a Colombia, pero a él siempre le ha gustado Ecuador.

J: No depende de nosotros, si el país sigue mal buscaríamos otro lugar. Mi hermano por el futuro de sus hijos se mudó a Canadá. El frío es fuerte, pero también es otra cultura.

También dijeron...

La Navidad, la familia Campos Cedeño la compartió en Guayaquil. Para el fin de año viajará a Santa Martha, Colombia, donde viven los padres de Julián (Néstor Hernando y Luz). Ellos se quedarán hasta el 10 de enero.

Los padrinos de bautizo del niño son el bailarín Carlos Menéndez y Ángela Jácome.

Kimberly dice que su hijo es comelón como el padre. Además “es tranquilo y coqueto, no es llorón” y Julián añade que será “pelotero como yo, tiene unas piernas tucas”.

Tuvieron tres pérdidas, antes de que llegara el pequeño, Julián. Cortesía

Ella ha recibido una oferta para un segmento en el programa 'En contacto', de Ecuavisa, relacionado con la maternidad. Además con su madre (Raquel) tienen una academia de danza, él mantiene su negocio, un gimnasio. Ambos trabajan con marcas en las redes sociales.

