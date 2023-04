Según reseña Infobae, la actriz mexicana Sylvia Pasquel conversó con los medios de comunicación de su país y expuso que tanto ella como sus hermanos coincidieron en que mejor era no contarle a su madre, la famosa Silvia Pinal, acerca del fallecimiento de Ignacio López Tarso, Rebeca Jones, Xavier López, Chabelo, Irma Serrano y Andrés García

Los mencionados, en distintas épocas, se convirtieron en grandes amigos de una de las últimas estrellas del cine de oro de México.

“No mira, ya no le comunicamos nada de eso, porque la verdad no tiene caso estarle diciendo, luego se deprime y sí es triste estar perdiendo a los compañeros, no, además López Tarso, La Tigresa, Rebecca, Chabelo, es mucho como para aguantarlo”, indicó Pasquel.

La también actriz, de 73 años, sostuvo que si para el público fue impactante saber del deceso de estas grandes figuras del cine, teatro y televisión, no se quiere imaginar el impacto que tendría en su mamá.

Hablamos de una mujer, quien atravesó por complicaciones de salud derivadas de la COVID-19.