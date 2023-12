El 2023 ha sido un gran año para Danilo Carrera. Firmó con Telemundo, es el presentador del matinal 'Hoy, Día', además fue el presentador de los premios Billboard de la Música Latina (en los que compartió con la millonaria Paris Hilton) y Miss Universo con la actriz mexicana Jacqueline Bracamontes

Ahora ha sido considerado como uno de los rostros televisivos de la revista People. El actor ecuatoriano, que también compitió en 'Master Chef Celebrity', está en otro nivel. No extraña por ello que no caiga en provocaciones y que se ponga de pico a pico con nadie. No vale la pena.

Para una discusión se necesitan dos y cuando la parte que crea la polémica no encuentra respuesta, ahí queda todo. Danilo tiene claro cómo manejar su carrera profesional y por dimes y diretes que tratan de dañar su imagen, no echará a perder lo que ha conseguido hasta ahora. Guardar silencio y ser prudente a veces es lo mejor.

Emiliana Valdez recibió el mejor regalo de Navidad al ser oficializada como la presentadora de 'Combate', de RTS. No fue sorpresa porque su nombre y el de Carlos Scavone sonaban para estar al frente del programa. Hacen buena pareja, son pinteros y al parecer existe química entre ellos. Por lo menos es lo que se vio durante el lanzamiento, el viernes pasado, antes de la fiesta de Navidad.

Traer de vuelta al espacio de competencia tiene riesgos, es otra generación. No siempre lo que pegó en una, pega para las demás. Importante, refrescar con nuevos rostros. Ya depende de ellos, si aprovechan la oportunidad que la vida y el canal les está dando. La suerte está echada.

